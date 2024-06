Caso Fredy Rincón reabre: motorista que colidiu com o carro pode ser declarado culpado

Os familiares do ex-jogador de futebol Fredy Rincón processaram a empresa operadora do ônibus

Em 13 de abril de 2022, provavelmente foi um dos dias mais tristes para os fãs de futebol em todo o mundo, pois foi revelado que o jogador de futebol Fredy Rincón faleceu em uma clínica na cidade de Cali depois de sofrer um grave acidente de trânsito no sul da capital do Valle del Cauca.

Os eventos ocorreram por volta das 4h30 da manhã daquele 13 de abril na rua 5 com a carreira 34, no bairro San Fernando, sul de Cali na Colômbia. O carro em que Fredy Rincón estava se chocou com um ônibus do sistema de transporte em massa MÍO.

Devido ao impacto, o veículo em que o jogador de futebol estava se movendo ficou uma quadra abaixo, tudo foi registrado por uma câmera de segurança de um prédio próximo ao local do acidente.

O processo judicial do acidente ainda está em aberto, pois os familiares de Rincón afirmaram que o carro do jogador de futebol realmente passou no sinal vermelho, o ônibus do MÍO os atropelou por excesso de velocidade.

Os responsáveis por representar a família de Rincón neste caso são a firma Repare Abogados, e o especialista, Felipe Hurtado, indicou que, "Quando há um homicídio por acidente de trânsito, vários processos podem ser iniciados, especialmente o penal e o civil. O processo penal busca a punição do autor do crime e o civil busca a indenização às vítimas. Infelizmente, não pudemos participar da representação no processo penal e, de forma injusta, o caso foi arquivado a favor do motorista do ônibus, quando o juiz tinha o laudo pericial que determinava que o motorista do ônibus estava a aproximadamente 60 km/h. Esta é uma decisão que deve ser investigada, pois ele deveria ter sido condenado pelo crime de homicídio culposo".

No meio das audiências, o motorista do ônibus do MÍO indicou que não parou no semáforo porque estava verde. É importante ressaltar que em Cali, a velocidade máxima permitida é de 50km/h e a Quinta Avenida é uma área onde a velocidade máxima é de 30km/h.

O advogado indicou que a tese deles é que se o motorista tivesse ido à velocidade aprovada pela lei na área, ou seja, 30km/h, o jogador de futebol não teria falecido, “não se deve fazer análises morais aqui, apenas de causalidade”.

Familiares de Fredy Rincón falaram

Em uma entrevista exclusiva ao jornal El País, uma sobrinha do ex-jogador de futebol indicou que a família entrou com uma ação porque todo o processo lhes pareceu injusto, “não apenas por ser um ídolo, mas como ser humano, ninguém fala sobre os mais de 60 km/h em que o motorista do MIO estava dirigindo, consideramos que se ele não estivesse indo a essa alta velocidade, nosso familiar estaria conosco hoje. Queremos justiça para que sua morte não fique impune, pois meu tio merece e lhe devemos isso”.

A empresa Blanco y Negro Masivo, operadora do ônibus envolvido no acidente com o veículo, afirmou que a única verdade que foi comprovada é que o carro em que Rincón estava passou o sinal vermelho.

Durante o decorrer deste dia está a decorrer uma audiência onde poderá ser definido se o condutor do MÍO é culpado ou não pela morte do jogador de futebol colombiano.