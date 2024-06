[Vídeo]: mulher enfrenta criminoso com um pote de sobremesa quando ele tentou roubar sua loja

Equador- O evento ocorreu na quinta-feira, 13 de junho de 2024, por volta das 13h00, dentro de um estabelecimento no norte de Quito. Uma cidadã defendeu seu negócio com um pote de sobremesa. Ele usou o objeto para neutralizar um criminoso que entrou sorrateiramente no estabelecimento.

Trata-se de Dany Morgan (nome protegido), que conta ao Metro Equador que entrou na cozinha. No entanto, um alarme que avisa a entrada de pessoas não tocou enquanto ela estava ocupada.

"Quando o cara entrou, nenhum alarme tocou. Naquele momento, eu estava preparando uma sobremesa que vem em um pote. Então eu ouvi um barulho, saí imediatamente e encontrei o cara dentro do estabelecimento, atrás do balcão, perto do computador, caixa registradora... Naquele momento eu o vi e corri em sua direção, consegui segurar sua cabeça e comecei a bater nele com o pote", contou Dany a este jornal.

Além disso, ele indica que quando tentou passar para o outro lado, parecia que queria pular: “Eu não sabia se ele estava armado ou tinha algo, então empurrei o balcão para que suas pernas ficassem presas, assim ter controle da situação e ele não pudesse sair”.

Da mesma forma, ele conta que quando saiu, ela a pegou pelo pescoço, esse momento não foi captado pelas câmeras, e também pelo braço para que não pudesse se mover. Dany Morgan conseguiu dominar o sujeito.

“Logo em seguida, a senhora que trabalha comigo saiu em busca de ajuda, na frente com um dos guardas... Eu já o peguei e o guarda já estava revistando ele, até que a polícia chegou e o levou... Não houve denúncia porque o cara também não roubou nada, foi apenas uma tentativa, mas graças a Deus não aconteceu nada de grave,” acrescentou a mulher que foi captada por uma das câmeras da empresa em ação.

A seguir o vídeo: