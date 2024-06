Um pequeno descuido: esqueceram uma urna com cinzas humanas dentro de um ônibus no México

Um usuário do transporte público no município de Escobedo, no México, relatou através de suas redes sociais que alguém tinha esquecido uma urna com as cinzas de uma pessoa dentro do ônibus.

A publicação tornou-se viral e teve grande alcance devido à singularidade do caso.

Misael Ocampo, usuário do Facebook, publicou a seguinte mensagem nesta rede social:

“Atenção: Hoje, foi esquecida em uma unidade da Rota 209 as cinzas de uma pessoa em sua urna. Se você é um familiar desta pessoa, pode buscar na cabine localizada em Bosques.”

"Por favor, compartilhem para que os familiares venham buscá-lo!", escreveu.

Felizmente, o poder das redes sociais teve efeito e os familiares do falecido foram à cabine para recolher a urna.

De acordo com informações extraoficiais, uma mulher idosa foi quem esqueceu a urna no ônibus, pois supostamente se tratava dos restos mortais de seu marido, com quem viajava constantemente nessa rota.

Por medo da reação de seus familiares, a avó decidiu não lhes dizer nada até que a informação se tornou viral nas redes sociais.