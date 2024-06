Ele se separou de sua esposa após 30 anos de casamento e se apaixonou por seu vizinho

Um homem argentino de 50 anos, chamado Marcelo, se divorciou de sua esposa após 30 anos de casamento, mas o incrível deste caso é que ele encontrou o amor em seu vizinho.

ANÚNCIO

Após se divorciar de sua ex-esposa após quase três décadas de casamento, Marcelo se mudou para um novo apartamento e lá, no novo bairro, conheceu Pela, seu vizinho, que é locutor de rádio e a voz de um importante clube de futebol da Argentina.

A amizade entre os homens rapidamente se transformou em algo mais. Um dia, o casal decidiu ter um jantar romântico e Marcelo confessou tudo o que sentia por ele. Para sua sorte, Pela também sentia o mesmo e eles se tornaram namorados.

Pela e Marcelo decidiram manter seu relacionamento em segredo por um tempo, já que o homem divorciado temia a reação de seus filhos. Após um ano de namoro, a filha de Marcelo os descobriu, mas acabou aceitando o novo relacionamento deles.

O casal decidiu iniciar um negócio juntos e, na verdade, sua filha também trabalhava com eles e havia desenvolvido uma linda amizade com Pela e tudo estava indo muito bem até que ocorreu uma tragédia, um dia depois de voltarem de uma viagem juntos e onde tiraram a última foto juntos.

Marcelo deixou Pela na loja com sua filha e, uma hora depois, Marcelo ouviu o choro desesperado de sua filha ao telefone. Pela tinha tido um infarto fulminante: morreu nos braços de Belu (a filha). Ele levou 17 minutos para chegar na loja e a polícia e a ambulância já estavam lá. Suas irmãs o esperavam na porta. “Deixe ele passar, é o parceiro”, disseram quando ele chegou.

Durante todo o ano, Marcelo chorou a morte de seu parceiro. Às vezes ele chorava escondido: no banheiro do escritório, no carro, em casa quando ninguém o via.

ANÚNCIO

Comovido depois de seu primeiro relacionamento com um homem, ele também contou no Twitter: "Acabei de sair do armário com meus colegas. Não consigo parar de chorar". Ele recebeu mais de 11.000 mensagens de apoio e de pessoas que se identificaram com sua história.

Depois de um tempo, ele conheceu Ariel e agora mantém um relacionamento estável sem se esconder de ninguém.