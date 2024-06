Você nunca vai adivinhar o que este rapaz encontrou enquanto se preparava para tomar banho

Anderson Gonzalez foi o autor deste vídeo, enquanto estava prestes a tomar um banho nos vestiários de um clube, ele se deparou com uma cena peculiar ao verificar a torneira de água. Antes de abrir a torneira, ele encontrou um animal peculiar dentro dela, um sapo escondido e assustado.

No vídeo, podemos ver a sequência em que Anderson dá seu ponto de vista, dirigindo-se aos chuveiros enquanto inspeciona um dos canos, focando no anfíbio que o olha timidamente, inclusive parecendo assustado, pois se move um pouco para trás. A frase que ele colocou no vídeo foi “Quando você vai tomar banho e tem um amiguinho observando você”, enquanto na descrição ele escreveu “Por pouco não o vi antes de abrir a torneira”, evitando uma situação desagradável.

O vídeo se tornou viral em sua conta @andersongonzalezt, atualmente possui 3,2 milhões de visualizações, 165,8 mil curtidas, 1405 comentários, 5346 salvamentos e 52,5 mil compartilhamentos. Na seção de comentários, alguns se destacaram contando suas experiências e como não conseguiram evitar essa cena, outros até relatam encontros com outros animais: “Uma vez fui ficar na casa da minha tia, quando estava tomando banho tentei abrir a torneira e era um sapo que pulou em cima de mim”, “Comigo aconteceu, mas em vez de um sapo, era uma cobra”, “Uma vez vi um sapo na tampa do vaso sanitário e pensei que era um enfeite, quando fui tirar ele se mexeu”.

No entanto, Anderson levou isso na brincadeira, já que alguns internautas sofrem de herpetofobia (medo de sapos): “Eu saio correndo do banheiro”, “Estou indo embora, a casa agora é dele”, “Novo medo desbloqueado”. No entanto, os sapos são peças no equilíbrio da natureza e sua extinção teria um impacto devastador no planeta.

Por que os sapos são tão importantes?