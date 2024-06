Após 14 anos de abandono, cachorrinho cego foi resgatado e recebeu o amor que tanto ansiava

Cada vez mais são os casos de abandono de cães. No entanto, também há casos de resgate. Neste caso, foi o resgatista mexicano, Alex Ventura, que salvou um chihuahua idoso e cego que havia sido abandonado. Atualmente, Ventura está fazendo vídeos mostrando o progresso do chihuahua e como ele está melhorando.

ANÚNCIO

No vídeo, vemos claramente o cachorrinho com sinais de maus-tratos e abandono, cansado, mas com esperança nos braços de Alex, enquanto ele canta uma música: “Um bebê que estava sozinho”, ele cantou, parando devido às queixas do cão e respondendo: “Ah, tudo bem!, melhor cantamos outra coisa, não é que você estava sozinho, certo?”, evidenciando o delicado estado em que o encontrou. “Assim reage um senhorzinho de 14 anos, cego e inválido que foi abandonado na rua”, escreveu Ventura na descrição do vídeo.

O mexicano postou um total de três vídeos até agora na plataforma, sendo o mais viral o primeiro devido à reação do cão ao saber que está sendo resgatado, acumulando um total de 6,4 milhões de visualizações, 821,8 mil curtidas, 4473 comentários, 29,8 mil salvos e 24,9 mil compartilhamentos.

Na seção de comentários, alguns foram destacados agradecendo a Alex por seu árduo trabalho: “Irmão, eu realmente desejo que você tenha uma vida bonita por essa ação, que sua vida seja cheia de coisas boas, pessoas como você merecem tudo. Meu respeito para você”, “Ele não está mais sozinho, você está com ele e lhe dá amor, por isso ele o corrige. Deus te abençoe por tudo que você faz por esse anjinho”.

Alex Ventura tornou-se conhecido no Tiktok por seus contínuos resgates em várias situações de diferentes animais, ganhando seguidores. Sendo este último vídeo um dos mais impactantes, já que o cachorro foi abandonado em um estado tão vulnerável.