“Não é aqui”, mulher erra de carro e se torna viral no TikTok

O TikTok é um dos aplicativos mais utilizados em todo o mundo. Diariamente, milhões de pessoas acessam este site para apreciar os vídeos de curta duração que conseguem acumular milhares de visualizações em poucas horas. Apesar de haver um grande número de vídeos que se tornam tendência, nas últimas horas começou a se popularizar o momento em que uma mulher entrou no carro errado.

No vídeo, com apenas 12 segundos, vê-se como uma jovem esperava que seu acompanhante voltasse para o carro, no entanto a passageira foi surpreendida por uma mulher que entrou no veículo. Apesar da pessoa envolvida ter dito que aquele não era o seu carro, a mulher entrou e até lhe deu um objeto. Depois de alguns segundos, a motorista percebeu o engano e pediu desculpas.

Ambas começaram a rir e a gravação, que foi capturada por uma câmera de segurança, começou a ganhar grande popularidade entre os usuários do TikTok, os quais compararam o acontecimento e garantiram que também poderiam se confundir assim como aconteceu com a senhora.

“Perfeitamente seria aquela que se engana de carro”, “A risada da senhora que subiu, diz que fofoca muito gostoso”, “Imagina sem seguro nas portas atordoada com o telefone e sem reação rápida, que bom que a senhora não tinha más intenções” ou “mas como se parecem e até um bebê vai atrás”, são alguns dos comentários inseridos por vários internautas.