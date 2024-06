Garçonete é demitida por gravar cliente comendo com uma boneca inflável

Demitem garçonete por gravar cliente que comeu com boneca

TikTok é um dos aplicativos mais utilizados em todo o mundo. Milhões de pessoas acessam este site para ver as gravações de curta duração que conseguem acumular, em poucas horas, muitas reproduções. Talvez por isso, alguns jovens gravam todo momento estranho com o objetivo de postá-lo em suas contas, mas isso pode acabar se tornando um problema?

Para responder à pergunta feita anteriormente, nas últimas horas, a história de uma garçonete que perdeu seu emprego por filmar um cliente passando tempo com uma boneca inflável começou a se popularizar. Tudo começou durante um turno de trabalho normal no restaurante 'Restoration Hardware Rooftop'. Tara Bjork, a funcionária envolvida, ficou surpresa ao atender um cliente que estava acompanhado de uma boneca inflável.

Chocada com a cena, Bjork decidiu pegar seu telefone e gravar o que descreveu como uma situação 'estranha'. No vídeo, é possível ver o cliente alimentando a boneca com uvas, enquanto Tara narra seu espanto e mostra o momento peculiar: o cliente comendo em frente à boneca, que tinha cabelos loiros e um vestido preto sem mangas.

Apesar de estar ciente das políticas de privacidade do estabelecimento e do risco envolvido em sua ação, Bjork optou por compartilhar o vídeo nas redes sociais, sentindo que deveria compartilhar o momento tão incomum. Depois que o TikTok obteve mais de dois milhões de visualizações nas redes sociais, os responsáveis pelo restaurante perceberam a violação de sua funcionária e decidiram demiti-la.