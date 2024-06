Escândalo: campeão do torneio de cachorros-quentes é vetado após assinar contrato com uma marca vegana

O reconhecido campeão do famoso concurso de comer cachorros-quentes da Nathan’s, Joey Chestnut, foi proibido de participar da competição este ano depois de assinar um acordo de patrocínio com outra marca e, para piorar, ela é vegana!!!

O evento de comer cachorros-quentes da Nathan’s,, que ocorre anualmente em Coney Island, Nova Iorque, no dia 4 de julho, não terá uma de suas figuras, pois os organizadores não permitirão que Chestnut participe após assinar um acordo comercial com Impossible Foods, uma marca de alimentos à base de plantas que concorre no mercado com a Nathan’s.

A Major League Eating (MLE), entidade reguladora que supervisiona o evento da Nathan’s no Dia da Independência, lamentou o fato na rede social X: “Estamos arrasados ao saber que Joey Chestnut optou por representar uma marca concorrente que vende cachorros-quentes à base de plantas em vez de competir no famoso concurso de comer cachorros-quentes de 4 de julho de 2024″.

O que disse Joey Chestnut sobre o veto?

Chestnut, que ganhou o concurso 16 vezes, incluindo todos os concursos da Nathan's desde 2016, também recorreu às suas redes sociais para expressar que estava "desolado" ao descobrir pelos meios de comunicação que tinha sido vetado do torneio.

"Adoro celebrar a América com meus fãs em todo esse maravilhoso país no dia 4 de julho e estava treinando para defender meu título. Infelizmente, essa foi a decisão tomada pela Nathan’s e pela Major League Eating, e terá impacto na celebração e entretenimento dos fãs do torneio. Aos meus fãs, eu os amo e aprecio. Fiquem tranquilos que em breve me verão comendo novamente. Continuem com fome!", escreveu.

Chestnut vai perder um contrato de US$ 1,2 milhões?

O New York Post, que foi o primeiro veículo de notícias a relatar a saída de Chestnut da competição, citou uma fonte anônima para afirmar que o competidor de 40 anos recebeu US$ 200 mil no ano passado e lhe foi oferecido um novo contrato de US$ 1,2 milhões para os próximos quatro anos. No entanto, isso foi negado por Chestnut em sua publicação de X.

"Durante quase duas décadas, trabalhamos sob as mesmas disposições básicas de exclusividade de cachorros-quentes. No entanto, parece que Joey e seus representantes deram prioridade a uma nova parceria com uma marca diferente de cachorros-quentes em vez de nosso relacionamento de longo prazo", escreveu a Major League Eating.

Chestnut ganhou a competição de 2023 ao comer 62 cachorros-quentes. O recorde de todos os tempos foi de 76 cachorros-quentes que Chestnut conseguiu em 2021.