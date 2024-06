VÍDEO: Baratas por toda parte en um restaurante

A Agência Nacional de Regulação, Controle e Vigilância Sanitária (ARCSA) informou que fechou um restaurante de bolones no norte de Guayaquil no Equador por falta de higiene, presença de baratas na área de preparação e armazenamento inadequado de alimentos.

No vídeo, vemos baratas nas panelas, paredes e utensílios de cozinha. Além disso, há um manuseio inadequado dos alimentos para armazená-los.

"Atendendo a uma denúncia cidadã, nossos técnicos foram a um restaurante de bolones no norte de Guayaquil, onde encontraram uma situação desagradável. Baratas por toda parte, armazenamento inadequado de alimentos e condições higiênico-sanitárias deploráveis. Fechamos este estabelecimento como medida preventiva até que garantam condições seguras", é o que se ouve no vídeo que mostra as pragas com imagens.