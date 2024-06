Professor causa indignação ao fazer explicação gráfica do aparelho reprodutor masculino

Nos últimos anos, a ensino sexual nas escolas tornou-se uma aula cada vez mais comum. No entanto, a forma como os professores a ministram tem sido objeto de intenso debate público. Esse é o caso de um vídeo que se tornou viral nas últimas semanas, devido a uma explicação gráfica dada por um professor em uma escola de Bogotá usando um pênis de plástico.

Nas imagens, pode-se ver que ele está junto a uma estudante e aparentemente está explicando como funciona a ejaculação masculina e como se deve colocar um preservativo.

Na gravação, ouve-se uma professora reclamando com a responsável que está gravando o que aconteceu. "Está gravando?" pergunta a professora e adverte que não tem o direito de tirar fotos de menores de idade. Enquanto isso, a mulher responde que não está gravando a estudante, mas sim o "instrutor".

A mulher que está gravando o vídeo diz: “Acho isso muito terrível porque eu também tive aulas de educação sexual e nunca me ensinaram”.

As imagens causaram grande polêmica nas redes sociais. Alguns pais apontaram que não é apropriado fornecer explicações tão gráficas para uma aula de educação sexual. Outros, no entanto, argumentam que é mais pedagógico usar exemplos desse tipo.

A polêmica cresceu tanto que chegou ao Conselho de Bogotá. “A Secretaria de Educação de Bogotá e o diretor da escola, devem dar explicações, uma coisa é educação sexual, outra coisa muito diferente é levar brinquedos sexuais para os alunos. Quais são os limites?”, perguntou a vereadora do Centro Democrático Diana Diago através de sua conta na rede social X.

A resposta da Secretaria de Educação

Após a grande controvérsia causada pelo vídeo da aula de educação sexual, a Secretaria de Educação emitiu um breve comunicado no qual explicou que os eventos ocorreram na localidade de Fontibón na última quinta-feira, 6 de junho. A instituição se reuniu com os coordenadores da escola em 7 de junho e tirou várias conclusões desse encontro.

“Está prevista uma reunião na terça-feira, 11 de junho, no início do dia, ao retomar as atividades acadêmicas, para que a Secretaria de Educação acompanhe integralmente a escola na abordagem deste tema e coordene um acompanhamento adequado. Vale a pena lembrar que no Plano Distrital de Desenvolvimento, é proposto fortalecer o trabalho integral com as instituições e comunidades educativas, como ações integradas dentro da escola”, concluiu a Secretaria de Educação.