Pessoas são lançadas de brinquedo mecânico

As feiras são espaços frequentados por um grande número de pessoas para se divertirem nos brinquedos mecânicos e desfrutarem da adrenalina. Embora essas atrações costumem percorrer várias cidades, as autoridades devem conceder permissões para que os proprietários possam oferecer seus serviços, garantindo que todos os participantes não corram nenhum tipo de risco.

Infelizmente, nas últimas horas começou a se popularizar, através das redes sociais, o momento em que algumas mulheres e homens ficaram feridos quando uma das atrações descarrilou. No vídeo, que está circulando pelas redes sociais, é possível ver como os feridos estavam se divertindo no brinquedo, mas de repente ele parou de funcionar e os expulsou a todos.

De acordo com as pessoas que divulgaram o incidente, o acidente ocorreu no primeiro dia da Feira de Tecolutilla 2024 em Comalcalco, Tabasco no México. Até o momento, fala-se em duas pessoas feridas, no entanto esse número pode aumentar com o passar do tempo.

A publicação tem milhares de visualizações na rede social de Elon Musk, onde se podem ler comentários como “Por que sempre quem filma esse tipo de acontecimento perde o foco? Nunca mostram o que acontece depois”, “Essas são latas enferrujadas, ninguém regula essas armadilhas mortais. Enfim, a hipotenusa, daquelas onde nivelam com madeira e pedras” ou “Quero ouvir o grito, todos batendo palmas, onde estão as escandalosas”.