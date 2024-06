Nunca o abandonou! Cão acompanha seu dono após ser atropelado nas ruas da Cidade do México

Os cães são considerados, por muitas pessoas, como um dos animais mais nobres e amorosos. Apesar de algumas pessoas não acreditarem no que foi dito anteriormente, existem muitos vídeos que mostram os grandes sentimentos que têm pelos seus donos; como o peludo que acompanhou o tempo todo o seu dono após ser atropelado nas ruas da Cidade do México.

De acordo com o relatório feito pelo programa de televisão ‘Telediario’, um homem foi atropelado, no entanto os repórteres descreveram algo incomum: um cachorro deitado ao lado do ferido. Após alguns minutos, os paramédicos chegaram ao local do incidente e ajudaram a vítima, mas o animal não saía.

Os vizinhos informaram que o cachorrinho se chama 'El Filipino' e garantiram que é um cãozinho que sempre dá amor e carinho ao seu dono, que viu como seu animal de estimação fez de tudo para subir na ambulância e não deixá-lo sozinho. Os apresentadores fizeram muitos comentários positivos sobre o peludo e desejaram uma rápida recuperação para o afetado.

“Tomara que alguém próximo possa ajudar esse inocente. Lealdade como a de um cão nos humanos é impossível de encontrar”, “Com quem o cachorro ficou se estão investigando e o tiram, terão mais história para contar”, “Deveriam tê-lo levado com seu dono. Tomara que cuidem do cachorrinho, ele merece ser cuidado e protegido” ou “Quanto temos que aprender com esses belos seres”, são alguns dos comentários inseridos por vários internautas.”