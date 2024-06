Mulher cancelou o casamento porque seu namorado fez seu gato desaparecer

Uma mulher deu a volta ao mundo com sua história, depois de cancelar seu casamento ao descobrir algo terrível que seu futuro marido havia feito com seu gato. O animal de estimação desapareceu de um dia para o outro.

"O noivo sabia exatamente o que tinha acontecido, pois ele mesmo se encarregou de se livrar do animalzinho, tudo porque estava furioso por ele ter arranhado seu carro, então o levou sem que ninguém percebesse e o abandonou à sua sorte", informam os meios de comunicação locais.

O homem indicou que o levou a um parque longe de sua casa e a mulher não hesitou em terminar o relacionamento.

O casal estava junto há 7 anos. “Uma manhã saí para procurar uma lixeira porque precisávamos de uma para a nova casa. Naquela manhã, finalmente, depois de procurar em algumas lojas, encontrei uma que achei que se encaixaria bem... Enviei uma mensagem para Tom com algumas fotos e pedi que escolhesse... Ele respondeu com o número do que gostava e depois enviou “Levei seu gato”.

A dona do gatinho disse que seu parceiro abandonou o animal em um parque localizado a cerca de 5 milhas de sua casa, ação que ele fez apesar de o gato ter sido um presente dele para ela.

"Imediatamente comecei a chorar porque este gato era o meu primeiro gato. Ele também me deu este gato e sabia que o amava. Ele era basicamente meu filho", acrescentou.

Nunca encontrou o gato

A jovem indicou que durante um mês inteiro foi ao parque todos os dias. “Conversei com os trabalhadores da construção na área, deixei meu número de telefone para as pessoas que moram mais perto do parque... Fiz de tudo. Sem a ajuda do meu ex”, enfatizou.

Foi assim que decidiu sair de casa e, de quebra, cancelar o casamento, não importando os 40 mil dólares que haviam sido destinados para o evento.