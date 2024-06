Conheça Vovó Maria: A idosa brasileira que conquistou Will Smith

O renomado ator Will Smith surpreendeu seus seguidores brasileiros ao compartilhar um vídeo de uma idosa brasileira, conhecida como Vovó Maria. Em seu perfil no Instagram, Smith riu ao comentar sobre um vídeo em que Maria, de 88 anos, simula ser atropelada de maneira dramática. “Os motoristas no Brasil são inacreditáveis”, brincou o ator.

Vovó Maria, cujo nome verdadeiro é Maria Soares Bezerra, já é uma figura bastante popular nas redes sociais. Com mais de 5 milhões de seguidores no Instagram e 4,5 milhões no TikTok, ela acumulou mais de 77 milhões de curtidas na plataforma de vídeos.

A idosa administra seus perfis online com a ajuda de seu neto, Gabriel, de 23 anos. Juntos, eles se apresentam de maneira divertida: Maria se descreve como “uma adolescente de 18 anos” e Gabriel como “um idoso de 78 anos”. A missão dos dois é clara: “Queremos trazer alegria para todos vocês.

Se você estiver feliz, nossa obrigação é dobrar sua felicidade. Se estiver triste, nossa obrigação é fazer você esquecer sua tristeza e te fazer sorrir”, declaram na descrição de seu canal no YouTube.

Nascida no Ceará, Maria mudou-se para São Paulo em 1971 após perder o marido. Naquela época, ela teve que deixar seus quatro filhos com a mãe. Em um vídeo publicado no TikTok, Maria narra os desafios que enfrentou ao longo da vida, incluindo a perda da mãe, irmãos e de “três gêmeas”. Ao longo dos anos, Maria trabalhou em diversas funções, desde empregada doméstica até vendedora de tapetes.

O nascimento de seus netos trouxe uma mudança significativa em sua vida, transformando-a completamente. Durante a pandemia, Vovó Maria começou a postar vídeos na internet, conquistando rapidamente inúmeros seguidores e fazendo várias aparições em programas de televisão.

No ano passado, ela participou da “Hora do Faro”, apresentado por Rodrigo Faro na Record TV. Em maio, apareceu no “Rango Brabo”, comandado pelo humorista Diogo Defante, e, recentemente, esteve no “Programa Silvio Santos”, do SBT, apresentado por Patrícia Abravanel, ao lado de outro famoso vovô da internet, Anesio.

O vídeo compartilhado por Will Smith aumentou ainda mais a visibilidade de Vovó Maria, que continua a espalhar alegria e inspirar pessoas de todas as idades com sua energia contagiante e sua história de superação.