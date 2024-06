Cancelam um jovem por roubar o protagonismo de sua namorada no dia de sua formatura

A escola é um espaço para onde milhares de pais enviam seus filhos para que possam obter a maior quantidade de conhecimentos. Embora as instituições não sejam tudo, muitos alunos se esforçam para se formar, mas o que poderia arruinar este dia tão esperado? Nas últimas horas, começou a se popularizar a gravação de Sabela, uma jovem espanhola que viveu um momento desconfortável com seu parceiro.

No vídeo de apenas 12 segundos de duração, é possível ver o momento em que a mulher passava pela sua graduação, e seu parceiro gritou: "Linda, essa é minha namorada", apesar dos aplausos e gritos dos presentes, a jovem envolvida colocou a seguinte mensagem no vídeo: "Pov: seu namorado rouba o show da sua graduação".

Além disso, ele inseriu uma descrição com humor e raiva: "Não se pode tirar você de casa". Poucas horas após compartilhar o incidente, os usuários começaram a viralizá-lo e já acumula mais de 12 milhões de reproduções no portal chinês.

“Eu teria ficado chateado de verdade”, “a vida me trata como se eu tivesse parido a Ángela Aguilar”, “Eu acredito que isso não demonstra amor, mostra que a pessoa não sabe estar em nenhum lugar, há momentos para cada coisa” ou “Estou com medo de fazer isso e minha namorada ficar chateada” são alguns dos comentários com mais interações.