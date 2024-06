A incrível espada viking que um fazendeiro encontrou na Noruega: O que a torna tão especial?

As descobertas arqueológicas nem sempre são feitas em expedições intensas ou escavações em locais remotos de nosso planeta. Às vezes acontece que elas surgem nos lugares menos esperados e são encontradas por pessoas que não sabem absolutamente nada sobre o assunto. Isso foi o que aconteceu com um fazendeiro da Noruega chamado Oyvind Tveitane Lovra, quando se deparou com uma espada viking de cerca de 1.000 anos de existência.

Imaginem a quantidade de pessoas que devem ter encontrado objetos valiosos para a humanidade e, por desconhecimento, os jogaram no lixo. Isso quase aconteceu com o fazendeiro norueguês. Ele estava com seu filho, arando um campo que nunca tinha sido cultivado, e depois de limpá-lo, eles foram jogar o lixo fora.

Alguns eram de metal e ele decidiu verificar o que havia encontrado. Ele ficou surpreso quando em um desses detritos viu um cabo em forma de T. Sim, essa era a espada. De acordo com uma revisão do portal da Nat Geo, Oyvind Tveitane Lovra chamou as autoridades para irem buscar o artefato.

Espada Viking. Foto NatGEO

Então, depois de vários dias de análise, descobriram que era uma espada viking muito especial.

“Isto é muito raro. A espada era o maior símbolo de status na época viking e era um privilégio que alguém fosse autorizado a portar uma espada. Não é frequente que nós, como arqueólogos, experimentemos algo assim”, disseram em comunicado os arqueólogos do Patrimônio Cultural do Conselho Provincial de Rogaland, Lars Søgaard Sørensen e Kim Thunheim.

O que há de especial nesta espada viking?

Mediram e o resultado foi de 37 centímetros (falta metade da folha). O fato de ter a forma de T é um sinal de que foi fabricada entre os anos 900 e 1050. Mas quando fizeram uma análise mais profunda, descobriram que tinha a palavra VLFBERHT.

Espada Viking. Foto NatGEO

O que isso significa? "Isso significa que pode ser uma espada conhecida como VLFBERHT, da época viking ou da Alta Idade Média. São espadas de alta qualidade produzidas no Império Franco que são marcadas com o nome do fabricante da arma", disseram os especialistas.

As espadas vikings são uma espécie de relíquia para a humanidade. Números publicados pelo site mencionado anteriormente afirmam que entre 3 e 4 mil espadas vikings foram encontradas, mas apenas 45 delas foram encontradas na Noruega, onde teoricamente deveriam haver mais.