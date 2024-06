Vídeo: caminhão tomba e porcos são saqueados em MT

Um caminhão com diversos porcos foi saqueado após veículo tombar na rodovia MT-480, entre Tangará da Serra e Diamantino. O caso aconteceu na tarde da última terça-feira (11).

Nas imagens, que você confere a seguir, é possível observar o caminhão tombado na beira da estrada, enquanto diversos homens retiram os porcos de dentro do veículo. É possível notar alguns veículos estacionados na rodovia.

De acordo com a Polícia Civil, o motorista do caminhão é um homem de 63 anos. Ele teria retirado a carga viva em um frigorífico de Diamantino e seguida pela Serra da Santinha, quando perdeu o controle e acabou tombando o caminhão fora da pista.

Segundo o site ‘Olhar Direto’, parte dos animais morreram com o impacto. Após a carga ser levada, somente 19 porcos mortos foram deixados no local.

Assista ao vídeo:

VÍDEO: Pescadores encontram crânio humano em açude e caso intriga cidade no interior de Alagoas

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que pescadores encontraram um crânio humano em um açude na cidade de Mar Vermelho, no interior de Alagoas. O grupo usava uma rede e, quando puxou, se deparou com o item inusitado (assista abaixo). A Polícia Civil foi acionada e encaminhou o material para perícia, mas, até a manhã desta quinta-feira (13), a vítima não tinha sido identificada.

O crânio foi achado no último dia 6 de junho. Os pescadores relataram que logo que retiraram o material da água muita gente foi ao local para ver do que se tratava, mas ninguém conhece alguém que tenha sido vítima de um crime ou mesmo tenha desaparecido na cidade, que tem pouco mais de 3,6 mil habitantes.

O secretário de Turismo da cidade, Josué Marcos, disse ao site UOL que até o momento o mistério em torno da identidade do crânio continua a intrigar os moradores. “Que eu saiba, nos últimos 20 anos não sumiu ninguém aqui. Só se foi alguém que se afogou muito antigamente”, disse.

“Mas o estranho é que esse lago foi esvaziado, para obras, em 2016, e não tinha crânio nenhum nele. Só se estava soterrado, e só apareceu agora”, supôs.

Enquanto o crânio segue passando por perícia, ninguém apareceu na delegacia para prestar queixa sobre a morte ou sumiço de um ente querido. Dessa forma, a população acredita que o mistério do “Crânio do Mar Vermelho” vai virar história no pequena cidade e que o caso vai acabar sendo arquivado.

“Acho que vai virar um mistério pra sempre (...) E isso vai deixar a cidade ainda mais falada”, afirmou um dos pescadores que localizou o material.