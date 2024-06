Viajantes do tempo: ‘iPhone’ da Idade da ferro foi descoberto em uma tumba siberiana, será?

As descobertas arqueológicas frequentemente nos surpreendem com objetos que parecem desafiar a linha do tempo da história. Um exemplo disso foi o mecanismo de Anticitera, encontrado no Mar Egeu em 1901, datado do século II a.C. e considerado um dos primeiros computadores analógicos do mundo. Seguindo essa linha, outra descoberta intrigante é a bateria de Bagdá, um conjunto de jarros de terracota do século III d.C. que alguns pesquisadores acreditam ter sido usado para galvanizar ouro. E claro, um iPhone com 2.100 anos de idade também se destaca nesta lista.

Assim como vocês estão lendo. Alguns anos atrás, um grupo de arqueólogos trabalhando na Sibéria fez uma descoberta surpreendente: um objeto que se assemelha de forma impressionante a um iPhone moderno, mas que foi elaborado há mais de 2.000 anos.

O CEO da Apple, Steve Jobs, mostra um iPhone na MacWorld Conference em 9 de janeiro de 2007, em São Francisco AP Foto/Paul Sakuma, Arquivo (Paul Sakuma/AP)

Um iPhone que viajou no tempo?

Tudo começou quando os profissionais estavam em uma tumba durante uma escavação na área do lago Svetloyar, naquilo que é conhecido como a ‘Atlantis russa’. A tumba, que data do século III a.C. e pertenceu ao período Xiongnu da antiga Mongólia, continha moedas wuzhu chinesas que ajudaram a determinar sua antiguidade.

Mas o mais curioso é que também estava o corpo de uma jovem mulher apelidada de ‘Natasha’ pelos arqueólogos, onde foi encontrado este objeto raro que deu a volta ao mundo e capturou a imaginação do público e da comunidade científica.

bem, na verdade, achamos que se parece mais com um Samsung do que com um iPhone...:) Arqueólogos impressionados com uma fivela de cinto semelhante a um iPhone de 2.100 anos desenterrada em um túmulo de 'Atlantis' em Tuva. Uma mulher da antiga era Xiongnu levou este acessório estiloso para a vida após a morte https://t.co/9GEonROP3T pic.twitter.com/6gmlk53CzJ — The Siberian Times (@siberian_times) 8 de setembro de 2019

No entanto, apesar das especulações e do apelo visual que claramente nos lembra um dispositivo tecnológico contemporâneo, os especialistas confirmaram que o objeto na realidade não tem relação com tecnologias modernas nem com viagens no tempo. A explicação? Este 'iPhone' seria uma fivela de cinto preta de jacarandá incrustada com pequenas pedras preciosas e joias, com uma forma e design que se assemelham a um smartphone moderno.

No entanto, a Dra. Marina Kilunovskaya, do Instituto de Cultura e História Material de São Petersburgo e líder da Expedição Arqueológica de Tuva, enfatizou a importância do local e dessas descobertas, em uma área que é bastante conhecida por conter tesouros arqueológicos quando seca temporariamente, e que continua oferecendo valiosas informações sobre os ricos nômades hunos que uma vez habitaram a região.