Menino de 3 anos conquista público em apresentação de rock; veja

Em Curitiba, no Paraná, um garotinho de apenas 3 anos encantou o público ao protagonizar um show de rock durante a apresentação de uma banda local. Pedro Libanori, com sua energia contagiante e presença de palco impressionante, surpreendeu a todos ao interpretar a icônica música “Take On Me” da banda norueguesa A-ha. Vestindo uma camiseta da Top Tape, famosa distribuidora de álbuns de jazz, funk, blues, bossa nova e forró nos anos 70, Pedro rapidamente conquistou seguidores e fãs que se encantaram com seu talento e carisma.

Pedro subiu ao palco e, com confiança, pegou o microfone e começou a cantar. Seu entusiasmo e ritmo deixaram o público maravilhado. Muitos internautas têm se derretido pelo pequeno artista nas redes sociais, onde o pai de Pedro compartilha vídeos das suas apresentações e ensaios. Uma seguidora comentou: “Que amor! Pura fofura. O Pedro tem bom gosto desde pequeno. Parabéns aos pais, um encanto de menino.”

Ensaio e influência do pai

No Instagram, Pedro Libanori mostra que seu talento não é apenas um golpe de sorte. Em vários vídeos, ele aparece ensaiando na bateria e no estúdio, demonstrando uma dedicação precoce à música. A paixão pelo rock, no entanto, tem uma origem familiar: seu pai, Dener, é um grande fã dos clássicos do rock e passou esse amor para o filho.

A apresentação que levou Pedro ao estrelato aconteceu em um bar, e o vídeo da performance foi compartilhado nas redes sociais pela direção do estabelecimento. “São momentos como esse que mostram que a música tem o poder de unir gerações e inspirar alegria e emoção em todas as idades. Que Pedro continue cantando e dançando ao som do rock e espalhando sua contagiante energia por onde passa,” escreveram.

Reações nas redes sociais

A repercussão foi imediata. Nas redes sociais, muitas pessoas compartilharam histórias similares de seus filhos apaixonados por rock. Uma mãe comentou que seu filho autista também adora rock e canta “Everybody Wants to Rule the World” inteira, com direito a coreografia. Outra mãe relatou que seu bebê de pouco mais de um ano já dorme ao som de ACDC e Black Sabbath.

Há também relatos de crianças que já nascem com o gosto pelo rock. Uma mãe contou que sua filha ouve rock desde o útero e ama a banda Queen. “Quando toca no carro, a gente canta e as pessoas ficam impressionadas. Bom gosto vem de berço,” comentou.