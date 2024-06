Ex-funcionária de companhia aérea revela a escala de voo que você nunca deve escolher

Megan Homme, uma ex-funcionária de companhia aérea, compartilhou uma dica valiosa para os viajantes que querem evitar transtornos durante seus voos: nunca escolher o menor tempo de conexão possível. Embora os viajantes inexperientes possam pensar que a melhor opção é tornar a viagem o mais curta possível, Homme alerta que sempre opta por uma conexão mais longa.

Ela explicou que, se houver a opção entre uma conexão de 45 minutos e outra de duas horas, a escolha deve ser sempre a de duas horas. Em um vídeo recente no TikTok, ela enfatizou: “Se você tiver a opção entre uma conexão de 45 minutos e uma de duas horas, escolha a de duas horas”. Frequentadores assíduos de aeroportos concordaram nos comentários, compartilhando suas próprias experiências difíceis com conexões curtas.

Evitando problemas com conexões curtas

Uma das razões pelas quais Homme recomenda conexões mais longas é devido à frequência com que os voos sofrem atrasos. Ela mencionou que é bastante comum um voo ser atrasado em 15 a 20 minutos. Se você tiver apenas 45 minutos entre os voos e o primeiro for atrasado, as chances de perder o próximo voo são altas. Além disso, contar com a possibilidade de pegar o próximo voo pode não ser uma boa ideia, pois este pode estar lotado.

Uma usuária comentou: “Nunca mais farei uma conexão com menos de uma hora. Da última vez que fiz uma conexão de 40 minutos em O’Hare, tive que correr pelo aeroporto porque o avião demorou 30 minutos para desembarcar.” Outra pessoa acrescentou: “Muitas pessoas adoram conexões curtas, mas você não tem margem para imprevistos.”

Homme, que anteriormente trabalhou na United Airlines, onde atuou nas redes sociais e no recrutamento de talentos, compartilhou que seu trabalho lhe permitiu viajar para mais de 20 países. Com base em sua vasta experiência de viagem, ela aconselha: “Não pense necessariamente ‘Ah, eu vou pegar o próximo voo’, porque esse voo pode estar cheio.”

Recomendações para conexões

Para os viajantes que perguntaram se uma conexão de 1 hora e 40 minutos é aceitável, Homme respondeu que esse tempo é “ideal”. A recomendação é sempre considerar possíveis atrasos e garantir uma margem de segurança para evitar corridas estressantes pelo aeroporto ou a frustração de perder um voo.

A popularidade de Homme no TikTok cresceu devido às suas dicas práticas de viagem e insights sobre a indústria aérea. Suas recomendações são baseadas tanto em sua experiência profissional quanto em suas próprias viagens frequentes.