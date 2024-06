Funcionário de aeroporto revela erro comum que faz bagagens se perderem

Um funcionário do Aeroporto Internacional de Ontário, na Califórnia, compartilhou uma dica valiosa para evitar que sua bagagem se perca durante a viagem. Em um vídeo no TikTok, ele explicou como uma ação simples pode fazer toda a diferença para garantir que suas malas cheguem ao destino correto.

Não há nada mais frustrante do que viajar para um destino distante e descobrir que sua bagagem não chegou com você. Muitos viajantes se perguntam como isso acontece, e a explicação pode surpreender. Segundo o funcionário, o problema pode estar nos adesivos antigos das companhias aéreas que ficam na mala.

“Vamos supor que você voou pela American Airlines, e um mês depois viajou pela Southwest,” começou o funcionário no vídeo. Ele estava descarregando malas em uma área do terminal não acessível aos viajantes. “Há um pequeno adesivo para a American que informa ao computador que a bagagem deve ir para lá,” continuou, apontando para as malas acumuladas ao lado da esteira de bagagens.

O impacto dos adesivos antigos

Ele explicou que, se o adesivo antigo da American ainda estiver na mala, há uma chance de o sistema escanear esse adesivo em vez do novo. Isso pode fazer com que a mala vá para o lugar errado. “Depende de como está registrado e onde a mala está,” disse ele, apontando para um local distante da esteira.

A pessoa por trás da câmera admitiu que já havia deixado adesivos antigos na mala antes, achando que isso era algo comum. Desde que o vídeo foi publicado no TikTok, ele já recebeu mais de 20.000 curtidas e quase 400 comentários. Muitos achavam que era “bom senso” remover os adesivos antigos das malas. “Eu sempre pensei que isso era óbvio. As companhias aéreas nem colocam novos adesivos se o antigo não for removido,” comentou um usuário.

Outro usuário sugeriu que as companhias aéreas poderiam codificar uma data de expiração nos adesivos. Com a aproximação da temporada de festas e a contínua escassez de funcionários nas companhias aéreas, tem havido relatos de aeroportos com dificuldades para rastrear bagagens perdidas. Dispositivos portáteis de rastreamento de bagagem podem ser uma solução útil para os viajantes.

A importância dos rastreamentos de bagagem

Kara Harms, CEO do blog de estilo de vida Whimsy Soul, disse à PEOPLE em agosto: “Sou obcecada por rastreadores de bagagem. Sempre fico nervosa nas esteiras de bagagem, sem saber se minha mala vai aparecer. Agora, adoro poder ver minhas malas sendo carregadas ou descarregadas do avião.”

Segundo o Departamento de Transportes dos EUA, a maioria das companhias aéreas só considera a bagagem perdida após pelo menos cinco dias do voo. “Uma vez que a companhia aérea determina que sua bagagem está perdida, ela é responsável por compensar o valor dos itens – sujeito à depreciação e limites de responsabilidade máxima,” observa o site do departamento. “As companhias aéreas também são obrigadas a reembolsar quaisquer taxas pagas para transportar a bagagem perdida.”