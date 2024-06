Descoberto antigo manuscrito que fala sobre novos detalhes da infância de Jesus Cristo

Uma descoberta recente revelou detalhes sobre a infância de Jesus, graças a um antigo manuscrito com mais de 1600 anos de idade. Este papiro, escrito nos séculos IV ou V, esteve armazenado por décadas na Biblioteca Estadual e Universitária de Hamburgo, na Alemanha.

Embora inicialmente se pensasse que era um documento sem importância, dois especialistas conseguiram decifrá-lo e confirmaram que é a cópia mais antiga conhecida do Evangelho da Infância de Tomás. O manuscrito descreve a história da ‘vivificação dos pardais’, onde um jovem Jesus, com apenas cinco anos, dá vida a umas figuras de barro em forma de pardais.

De acordo com o texto, Jesus estava brincando perto de um riacho e moldou 12 pardais de argila macia. Seu pai, José, repreendeu-o por trabalhar no sábado, ao que Jesus respondeu aplaudindo e fazendo com que as figuras de barro ganhassem vida e voassem. Esta história é conhecida como o segundo milagre de Jesus.

Este relato é parte do Evangelho da Infância de Tomás, um texto apócrifo que não foi incluído na Bíblia oficial devido às dúvidas dos primeiros escritores cristãos sobre a sua precisão. No entanto, o Evangelho da Infância de Tomás foi amplamente lido e apreciado tanto na Antiguidade como na Idade Média.

O papiro contém 13 linhas de texto em grego e é proveniente do Egito tardo-antigo, uma sociedade cristã naquela época. "O fragmento de papiro é de extraordinário interesse para a pesquisa", declarou Lajos Berkes, professor de teologia e um dos especialistas que decifraram o documento.

"Primeiramente notamos a palavra Jesus no texto. Em seguida, ao compará-lo com vários outros papiros digitalizados, deciframos letra por letra e rapidamente percebemos que não poderia ser um documento comum", acrescentou o professor, emocionado.

Gabriel Nocchi Macedo, o outro especialista envolvido na descoberta, explicou que o manuscrito provavelmente foi escrito como um exercício de escrita em uma escola ou mosteiro. “Nossas descobertas sobre esta cópia grega tardo-antiga da obra confirmam a avaliação atual de que o Evangelho da Infância segundo Tomás foi originalmente escrito em grego”, afirmou Macedo.