Outra vez? Mulher retira dinheiro com o dedo de uma pessoa morta

O X, antigo Twitter, é um dos apps mais utilizados em todo o mundo. A grande maioria dos usuários acessa esse portal com a intenção de ver imagens e vídeos que seriam censurados em outros sites. Há alguns meses, milhares de internautas começaram a partilhar, através do site de Elon Musk, a gravação que mostra como uma mulher levou o cadáver do seu tio para sacar dinheiro de um banco.

Sim, a acusada levou o falecido, em uma cadeira de rodas, para pedir um empréstimo e obter dinheiro com a pessoa falecida. Diante das suspeitas dos funcionários, o gerente começou a gravar e evidenciou o incidente. Agora, algumas pessoas voltaram a compartilhar algo semelhante: uma mulher usou a mão de um suposto cadáver para sacar dinheiro do caixa eletrônico.

Em 18 segundos, que dura o clipe, vê-se como a pessoa envolvida pegou o dedo do sujeito, que nem conseguia manter a cabeça firme, e o colocou no aparelho para acessar a conta bancária. Uma vez aceita a impressão digital, a acusada retirou o dinheiro e o colocou em seus seios. Um dos presentes gravou o incidente e há rumores de que, assim como o vídeo de meses atrás, tudo aconteceu no Brasil.

Apesar das imagens, muitos internautas afirmam que tudo não passa de uma montagem ou paródia para não esquecer o que aconteceu em abril. Até o momento, a nova publicação acumula mais de cinco milhões de visualizações, onde se podem ler comentários como “O que está acontecendo com as brasileiras, cara?”, “Isso é amor, ela ajuda a conseguir dinheiro para comprar seus remédios, exemplo”, “Parece que é comum no Brasil levar um morto ao banco assim” ou “Dizem que a loira ficou com o dinheiro na mão...”.