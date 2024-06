A previsão assustadora que foi compartilhada por Nostradamus e Baba Vanga

Ao longo dos anos, o mundo teve diferentes videntes de grande renome internacional, que conseguiram fazer terríveis profecias que alertaram várias nações, ainda mais com o surgimento das redes sociais que permitem que essas previsões se tornem virais rapidamente.

Nostradamus, Baba Vanga e o ‘viajante do tempo’ revelam previsão terrível

Um dos videntes mais conhecidos e talvez o mais famoso da história da humanidade foi Nostradamus, que escreveu várias previsões desde 1555 e, apesar dos anos, algumas ainda estão em vigor. A ele se juntaram outros dois profetas que se tornaram muito famosos nos últimos anos, de acordo com as informações fornecidas no site Semana

Viagem no tempo

Um deles é Baba Vanga, também conhecida como a “Nostradamus dos Balcãs”, uma mulher nascida na Bulgária em 1911 e falecida em 1996. Dizem que Baba Vanga, cujo verdadeiro nome é Vangelia Pandeva Gushterova, perdeu a visão aos 12 anos e, a partir desse momento, desenvolveu um dom que lhe permitia prever coisas.

Três grandes profetas concordam com uma terrível previsão para a humanidade

O outro profeta conhecido é Eno Alaric, também conhecido como o "viajante do tempo", que ganhou muita popularidade pela grande quantidade de vídeos que costuma publicar em suas redes sociais, especialmente no TikTok, onde revela algumas coisas que, segundo ele, acontecerão no futuro (embora nunca acerte).

Apesar de ser de anos totalmente diferentes, esses três videntes têm feito o mundo inteiro tremer devido à coincidência em uma terrível profecia que não estaria longe de se tornar realidade.

Um terremoto abalaria os Estados Unidos

Nostradamus, Baba Vanga e Eno Alaric afirmam que haverá um forte terremoto nos Estados Unidos que devastará tudo em seu caminho e resultará em mortes incalculáveis. No entanto, há um ponto em que não concordam: a data em que o terrível desastre natural ocorrerá.

Nostradamus previu o terremoto no estado da Califórnia, mas disse que aconteceria no final do próximo ano. Por outro lado, Baba Vanga também afirmou que esse desastre causaria danos irreparáveis, mas também revelou que o terremoto seria tão forte que mudaria o curso do rio Mississippi.

Finalmente, Enoc Alaric, que afirma ser do futuro, também anunciou um devastador terremoto na Califórnia com uma magnitude de 9,5 na escala Richter.