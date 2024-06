Funerais mais impactantes da história: um olhar sobre as despedidas mais memoráveis do mundo

A morte é um dos eventos mais nostálgicos e inevitáveis que chega a todas as pessoas. Os funerais são organizados pela família e pelos próximos como uma última despedida para se despedir da pessoa falecida, e costumam ser frequentados por amigos ou pessoas que estiveram próximas do falecido e desejam acompanhar os demais familiares e oferecer suas condolências.

No entanto, no mundo em que vivemos, a fama e o dinheiro podem determinar quantas pessoas comparecerão a um funeral. Inclusive a exclusividade e o custo do mesmo. Portanto, conheceremos a lista de alguns dos enterros mais famosos e lembrados da história.

Top cinco dos maiores funerais do mundo contemporâneo

5. Elvis Presley

Dois dias após sua morte, em 16 de agosto de 1977, aos 42 anos devido a um ataque cardíaco, cerca de 80.000 pessoas se reuniram nas ruas de Memphis para se despedir do Rei do Rock. O cortejo fúnebre do cantor, composto por 14 Cadillacs brancos, partiu de sua icônica mansão Graceland em direção ao cemitério de Forest Hill.

4. O Papa João Paulo II

O Vaticano gastou sete milhões de euros em uma das cerimônias mais caras, onde fiéis de todo o mundo se reuniram em Roma em 8 de abril de 2005 para se despedir de um Papa carismático, com uma missa presidida por 100 cardeais. Calcula-se que 300.000 pessoas se reuniram na Praça de São Pedro, enquanto um milhão e meio de peregrinos chegaram a Roma de diferentes partes do mundo.

3. Mahatma Gandhi

Mahatma Gandhi foi assassinado em 30 de janeiro de 1948 e seu funeral, realizado em 1º de fevereiro em Nova Delhi, reuniu mais de dois milhões de pessoas de diferentes raças e credos.

2. A princesa Diana de Gales

A despedida da princesa Diana de Gales foi um evento massivo e emotivo que comoveu o mundo inteiro em 1997. Conhecida como a Princesa do Povo, seu funeral na Abadia de Westminster foi seguido por mais de 2,5 milhões de pessoas na televisão e assistido por 2.000 convidados, com as ruas cheias de homenagens em sua honra.

1. Michael Jackson

O funeral de Michael Jackson, realizado em 7 de julho de 2009, teve uma audiência de mais de 2,5 bilhões de espectadores. Isso o tornou a transmissão de televisão mais assistida da história, superando até a transmissão da chegada à Lua pela missão Apollo 11 em julho de 1969. Cerca de 1,6 milhão de pessoas se registraram para comparecer, e um sorteio foi realizado para os 17.500 assentos disponíveis, com alguns fãs pagando até US$100 mil na revenda.