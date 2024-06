A história de amor entre uma australiana e o “Tarzan” da Amazônia

A história de amor de uma australiana e do “Tarzán” da Amazônia, tem uma colecta para viver no Equador

Nas redes sociais também pode nascer uma história de amor. Neste caso, trata-se de uma australiana, Jordan Hauenschild, que começou a conversar via Instagram com Pitiruk, um equatoriano de 24 anos.

A jovem de 26 anos contou em um vídeo do TikTok como se conheceram. Tudo começou quando a australiana encontrou seu perfil no Instagram e enviou uma mensagem, pois estava interessada em conhecer sua cultura. Eles conversaram por meses até decidirem se encontrar pessoalmente, e escolheram a bela Amazônia do Equador como cenário, lar de Pitiruk.

“Conheci este homem maravilhoso que estava publicando conteúdo incrível em um país do qual eu não sabia nada. Eu estava muito intrigado com a forma como as pessoas ainda vivem dessa maneira e, até certo ponto, sabia que havia tribos na Amazônia, mas nunca havia tirado um tempo para aprender sobre isso (...) Nunca se sabe, você pode acabar encontrando a magia que nunca soube que existia. Por acaso, a minha estava do outro lado do mundo, em um país do qual nunca tinha ouvido falar e cujo idioma não falo”, disse Jordan ao news.com.au.

O casal começou a conversar, com chats mais frequentes e videochamadas compartilhando como viviam cada um, suas tradições e seu dia a dia tão diferentes.

Pitiuruk e sua família vivem em Puyo, na província de Pastaza, onde oferecem visitas guiadas para mostrar sua cultura. Finalmente, Jordan viajou mais de 30 horas de avião e cinco de ônibus para encontrar seu amor.

"Não conseguia acreditar que fosse real. Era a minha primeira vez no Equador e só queria ter certeza de ser realmente respeitosa, mas não conseguia apagar o sorriso do meu rosto", disse ao portal citado.

Passaram duas semanas compartilhando e convivendo com Pitiuruk, apesar de não falarem o mesmo idioma, conseguiram se entender por meio da linguagem corporal. "Se a faísca está lá, não importa se não podem falar o idioma um do outro. Nunca tive uma conexão assim com alguém em que eu saiba exatamente qual é a minha posição."

Jordan mencionou que a família de Pitiuruk a recebeu de braços abertos, dizendo "Nossa selva é sua selva". Depois de dias mágicos, a jovem precisava voltar para a Austrália e ao postar sua história no TikTok, viralizou a notícia de que até mesmo uma agência de viagens australiana, a Flight Centre, ofereceu financiar a próxima viagem da jovem ao Equador.

Para completar o orçamento para transporte e manutenção por cerca de três meses, eles iniciaram uma campanha para arrecadar fundos no GoFundMe. “Jordan tem como objetivo contribuir com a família Guayusa Runa durante sua possível estadia de 3 meses no Equador, mas não pode prosseguir com os voos oferecidos sem apoio financeiro adicional”, diz a publicação.