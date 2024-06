Vídeo: youtuber é preso após disparar fogos de artifício de um helicóptero em uma Lamborghini

Imagem: The Sun/Youtube @AlexChoi1

O Youtuber Suk Min Choi, mais conhecido como ‘Alex Choi’, foi detido na última quarta-feira (5) após, supostamente, lançar fogos de artifício de um helicóptero em uma Lamborghini.

Autoridades federais acusaram o criador de conteúdo, que levou o carro até El Mirage Dry Lakebed, em San Bernardino, um lago seco da Califórnia (EUA) enquanto os amigos disparavam os dispositivos.

O vídeo da ação, que você confere abaixo, foi publicado por Choi no Youtube, que possui mais de 1 milhão de seguidores.

Com o título de “Destroying a Lamborghini with Fireworks” (“Destruindo uma Lamborghini com fogos”), o vídeo foi deletado tempo depois.

As imagens mostram o youtuber supostamente realizando disparos, enquanto a aeronave aparece voando perto do solo. De acordo com o Departamento de Justiça, a filmagem não tinha autorização para acontecer.

O vídeo foi gravado em junho de 2023 e a publicação ocorreu em julho do mesmo ano.

Fogos são ilegais na Califórnia

Como os fogos de artifício são ilegais no estado da Califórnia, provavelmente jovem adquiriu o produto no estado de Nevada.

Choi estava previsto de comparecer no tribunal de Los Angeles na tarde da última quinta-feira (6).

Youtuber já foi preso por ação parecida

Essa não é a primeira vez que um youtuber se mete em uma confusão nesta escala. No ano passado, Trevor Jacob provocou intencionalmente a queda do seu avião para aumentar o engajamento em seu canal o Youtube.

Contudo, ele mentiu aos investigadores sobre o caso e ficou preso por seis meses, antes de fechar um acordo com a Justiça.

Neste vídeo em questão, filmado em 2021, o youtuber se ejeta de um avião monomotor durante um voo, descendo de paraquedas em seguida.