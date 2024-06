Professora surpreende e doa fígado para salvar vida de ex-aluno

Uma professora decidiu fazer um gesto extraordinário para salvar a vida de um antigo aluno de apenas 5 anos, que necessitava urgentemente de um transplante de fígado. O garoto, chamado Ezra Toczek, sofre de uma doença hepática terminal e estava na lista de espera por um doador.

ANÚNCIO

Sem que a família soubesse, Carissa Fisher, ex-professora de Ezra na pré-escola, se inscreveu como doadora viva. Ela realizou todos os testes necessários e, na semana passada, recebeu a confirmação de que era compatível. Carissa então surpreendeu a família do menino com a notícia, levando balões e um bicho de pelúcia. A mãe da criança, Karen, expressou sua imensa gratidão pela generosidade e sacrifício da professora.

Um diagnóstico desafiador

Ezra sofreu danos no fígado desde o nascimento. No início do ano, sua condição piorou, e ele foi diagnosticado com falência hepática. Em fevereiro, ele foi incluído na lista de espera para transplantes em Nova Iorque. A professora, ao saber da situação, decidiu agir sem informar a família inicialmente. Em março, ela se candidatou como doadora viva e, recentemente, foi aprovada.

Foto: GoFum

Karen compartilhou a notícia emocionante nas redes sociais, expressando sua gratidão pela doação da professora. “Meu cérebro não conseguiu processar até que ela disse em voz alta. A professora Carissa é uma combinação perfeita! Não consigo nem começar a expressar nossa gratidão!”, escreveu Karen no Facebook.

A emoção do encontro

Carissa também compartilhou sua emoção ao ver a felicidade de Ezra e sua família. “Você nunca sabe a vida de quem vai mudar. Foi emocionante. Fiquei muito feliz em ver os dois felizes”, disse a professora.

Embora a data da cirurgia ainda não esteja marcada, Carissa deve passar por um período de reflexão de duas semanas antes que a equipe médica possa agendar o procedimento. Enquanto isso, o menino continua lutando contra a doença, enfrentando desafios diários, mas mantendo a alegria.

A família iniciou duas campanhas no GoFundMe para arrecadar fundos para o transplante de Ezra e para cobrir despesas de viagem, alimentação e hospedagem. Até agora, conseguiram arrecadar 50% da meta. “Obrigado pelo apoio contínuo – temos um longo caminho pela frente, e agora está se tornando real”, concluiu Karen.

Fonte: People