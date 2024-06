Jovem desistiu de seu trabalho porque quebrava as unhas com as caixas

Jovem desistiu de seu trabalho porque suas unhas se quebravam com as caixas

Uma mulher foi alvo de duras críticas depois de confessar que renunciou ao seu emprego porque quebrava as unhas com as caixas que tinha que carregar.

A moça é da Espanha e tinha se candidatado a um cargo na Mercadona, um supermercado que se tornou o ‘trabalho dos sonhos’ de muitos. Isto porque os salários, benefícios e outras vantagens são bons e é uma multinacional que recebe currículos diariamente para trabalhar.

Diante disso, a jovem recorreu à sua conta do TikTok para contar o que aconteceu. Ela mencionou que esperava um horário mais relaxado, começando às 9 da manhã, com os produtos ‘arrumados’ e um trabalho aparentemente mais simples.

Mas ela ficou chocada quando descobriu que seu expediente de trabalho começava às 05:30. Além disso, além do reposicionamento de produtos, a jovem expressou sua frustração com o trabalho nos depósitos, onde precisa mover caixas cheias de produtos alimentícios.

Ela disse que seu esforço físico não só foi exaustivo, mas também que suas unhas estavam quebrando, algo que a incomodou, indicando seu descontentamento geral com as condições de trabalho. Além disso, ela disse que não esperava ter uma tarde tão longa e cansativa verificando a data de validade dos produtos.

Os internautas e utilizadores de redes sociais não pensaram duas vezes e criticaram severamente as declarações da jovem, expressando o seu desagrado por este tipo de comentários, uma vez que muitas outras pessoas lutam diariamente para conseguir um emprego.

“Ela pensava que tudo era reposto por uns duendes mágicos logo de manhã.”; “Esta garota tem cara de trabalhadora.”; “Vejo essas coisas e não consigo evitar pensar nos pais. Será que viram este vídeo?” argumentaram.