É o que? Cantora afirma que se casou com um fantasma e se separou porque ele foi infiel

Dizem que neste mundo existe de tudo, no entanto, a história protagonizada pela cantora britânica Brocarde é realmente chamativa e fora de qualquer limite conhecido. Segundo a mulher, ela vive um triângulo amoroso louco com o fantasma de um soldado vitoriano e um palhaço possuído. E todos os problemas começaram quando o espectro militar, segundo ela, a enganou.

ANÚNCIO

Por isso, agora a mulher adotou um palhaço possuído e afirma que seu ex está com ciúmes. Essa é a história que o New York Post publicou alguns dias atrás, porque além disso, Brocarde insiste que depois de se casar com Edwardo, o fantasma que a enganou, agora não consegue viver em paz porque ele a assombra.

Como era de esperar, a artista de 40 anos decidiu terminar seu casamento com o fantasma e se aventurou a viver a vida com um palhaço possuído.

Amor por um palhaço

Segundo o mesmo meio mencionado, a cantora afirmou que graças ao seu amor pelo teatro e pela atuação ela "conectou-se" com o palhaço possuído. Isso aconteceu quando ela passou uma noite no The Clown Motel em Nevada.

"Me senti obrigada a aprender mais sobre esse homem, e senti que ele queria ser resgatado. O Clown Motel é um ambiente competitivo para os palhaços, com centenas deles competindo pela atenção dos visitantes, então eu queria ver como ele se comportaria em diferentes ambientes", disse ao New York Post,"

O Clown Motel é considerado um dos lugares mais assombrados de Nevada, por isso é um local que atrai a cantora.

"O motel é fascinante, já que muitos assassinatos foram relatados no local ao longo dos anos, e as circunstâncias de muitas mortes foram desagradáveis. Acredita-se que forças obscuras estão trabalhando naquela área, já que está perto de um portal. Também há um cemitério do outro lado do estacionamento, então não é o lugar mais alegre, ironicamente, daí os palhaços", acrescentou Brocarde.

Na verdade, ela mesma contou que muitos fantasmas vivem no motel e que alguns até possuíram os palhaços. O problema foi que, depois de adotar o palhaço e enquanto viajava pelo mundo filmando lugares assombrados para o piloto de seu programa de televisão, Brocarde começou a ter problemas com seu ex-fantasma. Segundo ela, os ciúmes do espectro são terríveis e ele não a deixa em paz com seu novo amor.