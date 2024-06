Desolador: o último abraço de três amigos levados pela enchente de um rio na Itália

A mudança climática está causando estragos em todo o mundo e esta semana a Itália foi atingida por fortes chuvas que causaram deslizamentos de terra, inundações e enchentes. A inesperada enchente do rio Natisone resultou na morte de três jovens, cujo último abraço foi registrado, comovendo toda a comunidade.

De acordo com La Vanguardia, os bombeiros encontraram os corpos sem vida das duas jovens, identificadas como Patrizia Cormos, de 20 anos; e Bianca Doros, de 23; enquanto continuam buscando incansavelmente por Cristian Molnar, de 25 anos, parceiro de uma delas.

Por que os jovens estavam no rio?

Na sexta-feira passada, os três amigos foram até a província de Udine e a uma pequena ilha no rio para tirar algumas fotos e comemorar um exame que uma das amigas havia feito na universidade.

Quando chegaram, o rio estava praticamente seco, mas depois, cresceu inesperadamente e uma das garotas ligou para o 112. Os bombeiros chegaram, alguns trabalhadores da prefeitura e um helicóptero, mas os bombeiros viram os jovens sendo arrastados pela correnteza sem poder fazer nada.

Os rapazes tinham a possibilidade de fugir e salvar-se, a água os cercavam, mas ainda estava baixa. Provavelmente não o fizeram para não se molharem. Infelizmente, o rio estava descendo a uma velocidade impressionante”, lamentou o presidente da câmara de Premariacco, Michele De Sabata.

Quanto ao resgate, Giorgio Basile, chefe dos bombeiros provinciais de Udine, explicou que "lançamos uma corda para eles, mas foram literalmente engolidos pela água diante de nossos olhos. Vimos eles desaparecerem".

O que se vê no vídeo, onde os três amigos decidiram se abraçar enquanto esperavam por ajuda e a água subia até os joelhos, tentando enfrentar a força do rio. No entanto, não conseguiram alcançar a corda e cada um foi levado pela correnteza da água.