Coreia do Norte lançou mais de 200 balões com excrementos e lixo para a Coreia do Sul

A Coreia do Sul acusou a Coreia do Norte de lançar mais de 200 balões carregados de lixo e fezes em seu território, conforme relatado nesta quarta-feira pela agência sul-coreana Yonhap. Além disso, mais 90 esferas continham panfletos de propaganda norte-coreana e também chegaram a áreas fronteiriças das províncias de Gyeonggi e Gangwon.

Kim Kang Il, vice-ministro da Defesa da Coreia do Norte, já havia alertado sobre a situação no domingo, 26 de maio, ao indicar que "montes de papel usado e lixo em breve se espalharão pelas zonas fronteiriças e no interior da República da Coreia e experimentarão diretamente quanto esforço é necessário para eliminá-los".

Tensão entre as duas Coreias South Korea Presidential Office (AP)

Preocupação das autoridades

Entre a noite de terça-feira e a madrugada desta quarta-feira, balões com lixo e excrementos começaram a aparecer no norte de Seul e na região fronteiriça, por isso; e por medo de que os balões contenham outro tipo de material mais perigoso ou tóxico, as autoridades provinciais solicitaram que não sejam realizadas atividades ao ar livre nas próximas 24 horas.

Rapidamente, as redes sociais ecoaram a informação através da publicação de várias fotos e vídeos do evento em várias áreas da capital sul-coreana, notando-se que os sacos de lixo estavam amarrados com uma corda a balões brancos de grande tamanho.

O que foi revelado pelo meio citado explicou que dentro dos balões havia papel higiênico com conteúdo fecal, restos de alimentos em estado de decomposição e pilhas alcalinas, entre outras coisas.

“Ameaça gravemente a segurança de nosso povo. A Coreia do Norte é totalmente responsável pelo que acontecer devido aos balões e advertimos severamente a Coreia do Norte para que pare imediatamente com essa ação inumana e grosseira”, expressaram as forças armadas da Coreia do Sul, condenando o ato e classificando tudo como uma importante violação do direito internacional.