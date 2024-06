Após armas e até moto, casal encontra mais de R$ 500 mil durante ‘pesca magnética’ em Nova York

James Kane e Barbie Agostin, um casal americano, se deu bem durante uma ‘pesca magnética’ ao encontrar em um cofre submerso em um lago a quantia de US$ 100 mil, mais de R$ 500 mil na cotação atual.

O caso foi revelado por um canal de televisão de Nova York no último sábado (1). De acordo com a dupla, a pesca aconteceu em um lago do parque Flushing Meadows-Corona, no bairro de Queens, em Nova York (EUA).

Eles informaram que, após retirarem o cofre da água, foram encontradas diversas notas de US$ 100, porém elas estavam danificadas pela água.

James e Barbie disseram ao canal americano NY1 que procuraram pela polícia após a descoberta, mas que as autoridades informaram que, como o dinheiro não estava associado a nenhum tipo de crime, não era possível rastrear a origem, logo, as notas poderiam ser deles.

“O Departamento de Polícia de Nova York fez a investigação e não há nenhum crime [...] Eles [policiais] nunca ouviram falar de algo assim aqui em Nova York. Eu não conseguia acreditar, achava que era uma piada. Achei que ele estava brincando comigo”, disse Barbie Agostini à emissora.

Outras descobertas incomuns

O cofre com a grande quantia em dinheiro não foi a única coisa incomum que o casal já encontrou durante suas pescas. Eles informaram que já se depararam com uma moto, granadas da Segunda Guerra Mundial e armas antigas.

“Quando você pesquisa sobre, você vê que não tem como bancar um barco, isso e aquilo”, diz Kane.

“Descobrimos a pesca magnética, que realmente ganhou popularidade durante a pandemia de Covid-19. [...] Você joga na água e qualquer coisa de metal vai ficar preso nela. É a caça ao tesouro do homem pobre”.

Veja uma reportagem em inglês sobre o caso: