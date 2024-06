A última selfie: Influenciadora morre atropelada por trem enquanto fazia uma sessão de fotos

Uma trágica morte teve uma influenciadora venezuelana Cinthya Nayeli Higareda Bermejo (30), que foi atropelada por um trem de alta velocidade no México enquanto fazia uma sessão de fotos.

ANÚNCIO

Conforme relatado pelo veículo de mídia local El Sol de México, a mulher foi ‘sugada’ pelo transporte terrestre ao passar a mais de 180 quilômetros por hora.

A tragédia ocorreu precisamente na cidade de Guadalajara, na localidade de Zacoalco de Torres.

O cadáver da influenciadora, que residia em Tlajomulco de Zúñiga, foi encontrado ao lado da estrada, junto a um tripé e seu equipamento fotográfico.

O objetivo era tirar uma selfie com o trem ao fundo, mas a força da máquina, devido à velocidade, acabou absorvendo seu corpo e custando-lhe a vida.

Luis Joaquín Méndez Ruiz, titular da Procuradoria do Estado, declarou à imprensa que Higareda Bermejo estava no local com várias pessoas, as quais já foram interrogadas.

“O que nos dizem é que ela se aproxima muito do trem quando está passando e ocorre o incidente, aparentemente ele consegue puxar a roupa dela e é isso que causa o falecimento dela. Vamos continuar investigando”, afirmou.

ANÚNCIO

O risco mortal dos influenciadores

Mas ela não é a única influenciadora que faleceu ao levar a gravação de conteúdos ao extremo, a fim de impactar seus seguidores.

No mês de abril, Inessa Polenko perdeu a vida ao tentar tirar uma selfie em um mirante popular na cidade de Gabry, na Abecásia, Geórgia, e infelizmente caiu de uma altura de 50 metros.

A mulher pulou uma barreira de segurança que proibia o acesso às áreas mais perigosas do local, para conseguir uma melhor fotografia em uma plataforma popular com vista para um penhasco com vista para o Mar Negro. Abecásia, uma região separatista da Geórgia que a Rússia afirma ser um estado independente.

Testemunhas afirmam que Inessa, após pular a barreira, tropeçou e sofreu a queda fatal. O momento exato foi gravado em vídeo e alguns usuários o compartilharam nas redes sociais. O corpo de Polenko ficou na praia.