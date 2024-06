Noiva se recusa a convidar o ficante do irmão para seu casamento e arruma briga em família

Uma noiva decidiu buscar por apoio no Reddit depois de passar por um momento complicado envolvendo a lista de convidados de seu casamento e o convite de seu irmão. Enquanto ele exige que o “acompanhante” seja convidado, ela afirma que não quer o ficante dele no casamento.

Sem se identificar, a noiva explica que convidou o irmão e a ex-namorada dele para seu casamento, na época do convite ele estava em um relacionamento há 3 anos, mas terminou entre o tempo em que o convite foi enviado e a data do casamento. No entanto, ele agora exige que ela aceite seu ficante como seu acompanhante no casamento.

“Eu perguntei a ele quem ele planejava trazer para meu casamento com o convite extra e ele disse que era um rapaz que conheceu em um aplicativo de namoro nas últimas semanas e com quem ele está se dando bem. Eu disse a ele que não queria uma pessoa desconhecida no meu casamento porque é uma celebração pequena e familiar, apenas para amigos e família próxima. Expliquei que a ex dele foi convidada porque eles estavam juntos há 3 anos e ela era praticamente da família”.

Ele não aceitou

Segundo a noiva, o irmão ficou inconformado com sua escolha e a acusou de se recusar a convidar seu ficante pelo fato dele ser um homem. Ele chegou até mesmo a entrar em contato com alguns amigos do noivo para tentar fazê-los mudar de ideia.

“Alguns amigos do meu companheiro são LGBTQIA+ e meu irmão procurou por eles e me acusou de ser homofóbica. Alguns acreditaram nele e estão ameaçando não ir ao casamento, mas outros entenderam o meu lado e sabem que não tem relação com o sexo do ficante dele, mas sim com o fato de ser um relacionamento com menos de algumas semanas”.

“Agora meu irmão está buscando por apoio na família, mas eu acho que é racional não querer alguém praticamente desconhecido no meu casamento. Eu não permitiria isso mesmo se fosse uma mulher! Estou cansada de ser acusada de uma coisa que não sou”, finaliza a noiva.

Para os usuários do Reddit, ela não está errada já que o casamento é dela e as regras também.

“Você não está errada quanto a isso, seu irmão está fazendo uma falsa acusação!”, comentou uma pessoa.

“Eu não deixaria qualquer pessoa desconhecida ir ao meu casamento, ainda mais sendo um relacionamento recente de alguns dias ou semanas”, finalizou outra.