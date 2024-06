Mãe defende a filha após a jovem ser ofendida pela mãe de seu companheiro

Uma mãe decidiu utilizar o Reddit para desabafar depois de se envolver em uma confusão com a mãe de seu companheiro. Segundo ela, a mulher faz questão de ofender sua filha sempre que tem uma oportunidade.

Sem se identificar, a mãe conta que há anos namora com o companheiro, que também é o pai de um de seus filhos. Apesar disso, sua filha mais velha não tem um bom relacionamento com ele ou com a família dele, e a mãe do homem é um dos fatores que interfere nisso.

“Minha filha, Amy, é tímida e gosta de coisas que a mãe do meu companheiro, Bety, não aprova. Isso vai desde assistir anime até ler livros. Na última semana fomos a casa do meu namorado para um encontro de família, e a mãe dele montou diversas bandejas de frutas para todos. Apenas uma delas foi completamente consumida, outra foi para casa de outra família e eu e minha filha separamos e guardamos o restante das frutas boas, enquanto descartamos as que já não estavam adequadas para o consumo”.

“Bety viu minha filha descartando as frutas que eu pedi e depois começou a gritar com ela e a ofendê-la por jogar as frutas fora. Ela disse que as frutas foram compradas com seu dinheiro suado, sendo que ela não trabalha faz tempo. Eu disse para minha filha ir para seu quarto na tentativa de deixá-la longe daquela situação, mas ela pediu desculpas e saiu chorando, depois teve um ataque de pânico”.

Ela tentou contornar a situação

A mãe então explica que tentou acalmar os ânimos ao pedir desculpas pelas frutas tentando contar à sogra que os alimentos já estavam impróprios para consumo, no entanto ela continuou recebendo uma série de ofensas. Diante disso, apenas falou que pagaria pelas frutas descartadas e que iria embora.

No entanto, a sogra a impediu de sair e continuou ofendendo sua filha mais velha o que a fez reagir: “Disse a ela que ela não pode xingar minha filha, ela me expulsou da ‘casa dela’ e eu mandei uma mensagem para meus filhos para irmos embora. Um detalhe, a casa é do meu namorado, não dela”.

“Meu namorado não estava presente quando tudo aconteceu, mas achou que minha filha errou ao jogar fora as frutas que outra pessoa poderia querer e disse que ela deveria ser punida por isso. Eu avisei a ele que a fruta seria jogada fora de toda forma e que ela apenas me ajudou”.

“Precisamos passar aproximadamente 1 hora em um parque para todos se acalmarem até podermos voltar para pegar as coisas das crianças e ir para casa. Sei que não fizemos nada de errado, mas ainda assim me questiono se eu errei em algo”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela não agiu errado de forma alguma.

“Você agiu da forma certa e evitou que alguma pessoa ficasse doente ao comer frutas que já não estavam boas para consumo. Sua sogra está agindo de forma egoísta e vergonhosa, se possível, evite que ela tenha qualquer tipo de contato com sua filha”, comentou uma pessoa.

“Sua sogra é completamente insana! Depois do que ela fez com sua filha eu definitivamente não a deixaria chegar perto das crianças novamente”, finalizou outra.