Motorista de ônibus escolar evita tragédia e salva 23 estudantes

Um motorista de ônibus escolar teve que agir rapidamente para evitar um grave acidente, salvando a vida de 23 estudantes após um caminhão ter invadido a pista.

Terrie Brown, motorista com nove anos de experiência, estava dirigindo em uma rodovia em Lower Sackville, Estados Unidos, quando ocorreu o incidente. Um acidente em uma ponte acima da rodovia resultou na queda de um caminhão na pista onde o ônibus escolar estava passando.

Ele havia acabado de pegar os alunos na escola e estava os levando para casa. O motorista agiu heroicamente, pisando com toda a força no freio. Por alguns segundos, ele duvidou que o ônibus fosse parar a tempo, mas, felizmente, sua ação foi bem-sucedida e ninguém ficou ferido.

Terrie seguia pela estrada quando viu o veículo no viaduto acima colidir com a proteção. Inicialmente, ele pensou que o caminhão pararia ao colidir com a barreira, mas o impacto não foi suficiente e o veículo pesado despencou para a pista de baixo. Em apenas segundos, agiu rapidamente.

Ele pisou no freio com força total. “Por alguns segundos, não tive certeza se conseguiria parar a tempo. Foi muito assustador”, relatou Terrie. Ele temeu que a frenagem brusca pudesse fazer o ônibus tombar, mas decidiu segurar firme e manter os freios pressionados, torcendo para que conseguisse parar a tempo.

Foto: Gareth Hampshire (CBC)

Além do perigo iminente do caminhão caindo, o veículo estava carregado com pedras pesadas, que voaram na direção oposta do ônibus, evitando um desastre ainda maior.

Após o susto, o herói ficou emocionado ao lembrar das crianças. Todos os estudantes estavam sentados no momento do acidente, o que contribuiu para que ninguém se machucasse. “Se eles não estivessem sentados, a situação poderia ter sido muito diferente”, disse Terrie, acrescentando que sentiu que o ônibus foi guiado por uma força maior naquele momento.

Cody MacNeil, gerente de operações da Southland Transportation, elogiou as ações do motorista, destacando sua importância para salvar vidas. “Ele foi um herói, com certeza”, afirmou MacNeil.

As ações de Terrie foram reconhecidas pela escola, pela empresa do ônibus escolar e por seu empregador. Ele recebeu um prêmio de US$ 1.500 (aproximadamente R$ 7.500) por sua bravura e rapidez. O caminhão ficou perigosamente próximo do ônibus, e os danos poderiam ter sido catastróficos.

Fonte: Global News