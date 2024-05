Inteligentes ou abusivos? Restaurante cobra pelo uso do “ar condicionado”

A Cidade do México e outros estados da república estão experimentando temperaturas altas durante várias horas do dia. Este fenômeno meteorológico fez com que muitos habitantes organizem suas atividades com base em quão quente estará.

Alguns estabelecimentos de comida instalam ar condicionado em todo o local para atrair o maior número de clientes, mas essa modificação pode se transformar em lucro direto? Nas últimas horas, começou a se popularizar, através de várias redes sociais, a conta feita por um restaurante chamado ‘La Cucaracha’, onde foi cobrado 100 pesos pelo uso do “ar condicionado”.

O estabelecimento, supostamente localizado em Colima, entregou um recibo com os seguintes dados:

7 coronas

1 corona leve

2 limonadas

2 Asinhas

1 batata-doce

1 maço de cigarros

Uso do clima

Toda a lista totalizava mil 15 pesos. Os internautas, irritados ao ver a nota, descobriram o local e recomendaram aos turistas e moradores não consumir, mas outros asseguraram que pode ser incluído como serviço, já que esses aparelhos consomem muita luz e o custo é refletido na conta de luz..