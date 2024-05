Família contrai ‘vermes cerebrais’ ao comer carne de urso mal cozida

Brown bear relaxing on a log near a pond

Membros de uma família se reuniram no mês passado em Dakota do Sul, Estados Unidos para um encontro familiar muito esperado. No entanto, ocorreu um desastre quando seis deles contraíram triquinelose.

ANÚNCIO

Um membro da família levou um monte de carne de urso para a reunião. Eles congelaram antes da reunião com a intenção de matar quaisquer parasitas que pudessem estar nele. Mas aparentemente, isso não funcionou tão bem.

Na reunião, a carne foi “descongelada e grelhada com legumes”, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). Em seguida, foi distribuída entre os membros da família em espetos.

A família enfrentou um problema grave após uma reunião familiar: vermes cerebrais. Seis dos oito membros da família, com idades entre 12 e 62 anos, que desfrutaram da refeição que incluía espetinhos feitos com carne de urso-negro contraíram triquinose, também conhecida como ‘vermes cerebrais’, de acordo com um relatório dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças. Dois dos familiares doentes só comeram os vegetais cozidos com a carne.

Familia contrae ‘gusanos cerebrales’ al comer carne de oso poco cocida. Imagen: Alerta News

A doença transmitida por alimentos, raramente relatada nos EUA, mas que geralmente vem de comer animais selvagens, veio à tona quando um membro da família, de 29 anos, foi a um hospital de Minnesota em julho de 2022 com febre, dores musculares severas, inchaço ao redor dos olhos e outras anomalias descobertas nos exames de sangue, disseram os CDC.

Indicou que passou tempo com familiares do Arizona, Minnesota e Dakota do Sul neste último verão, e que tinha sido hospitalizado duas vezes em um período de 17 dias.

Enquanto estavam juntos, a família desfrutou da carne de um urso negro que um deles havia caçado no norte de Saskatchewan, Canadá, em maio anterior. O caçador acreditava que a carne estava segura depois de ter sido armazenada em um freezer doméstico por 45 dias antes de consumi-la.

ANÚNCIO

Tinha que ter sido cozido em altas temperaturas

Os vermes teriam morrido, disseram os CDC, se a carne tivesse sido cozida a uma temperatura de mais de 165 graus.

“Inicialmente, a carne foi servida crua sem perceberem, supostamente porque estava escura e era difícil para os membros da família determinar visualmente o ponto de cozimento,” afirmaram os CDC. “Depois que alguns membros da família começaram a comer a carne e perceberam que estava mal passada, a carne foi cozida novamente antes de ser servida outra vez”, acrescentaram.

A reunião terminou antes que o membro da família de Minnesota ficasse doente. Três dos familiares com sintomas foram hospitalizados e os seis se recuperaram.