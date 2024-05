O incrível caso de um homem em Saint Louis: 33 anos preso por um crime que não cometeu

Christopher Dunn, no primeiro dia do julgamento que poderia anular sua sentença de homicídio decretada em 1990

Christopher Dunn ficou na prisão por 33 anos por um assassinato que ele diz não ter cometido. No entanto, recentemente o caso foi reaberto e esta semana uma audiência determinará se ele poderá ser libertado ou não.

Os fiscais de St. Louis acreditam em Dunn

Até agora, apenas os promotores de St. Louis acreditam na inocência de Dunn, no entanto, o Escritório do Procurador-Geral do Missouri não compartilha da mesma opinião e afirma que ele deve permanecer preso.

Hoje em dia, Christopher Dunn tem 52 anos e está cumprindo uma sentença de prisão perpétua sem liberdade condicional na prisão estadual de Locking, Missouri, mas a audiência seria com o juiz Jason Sengheiser.

Os promotores de Missouri suspeitam que Dunn tem uma condenação injusta

A petição para a audiência foi apresentada em fevereiro pelo promotor local Gabe Gore. Desde 2021, os promotores de Missouri podem realizar audiências nos casos em que acreditam que pode haver uma condenação injusta.

“Dunn foi condenado por assassinato em primeiro grau pela morte de Ricco Rogers, de 15 anos, em 1990, com base em grande parte no testemunho de dois meninos que disseram ter testemunhado o tiroteio. As testemunhas, que tinham na época 12 e 14 anos, retrataram-se posteriormente, alegando que foram coagidas pela polícia e pelos procuradores”, relata a Infobae no seu site.

Um promotor confiava na inocência de Dunn

Em 2023, outra procuradora do distrito de St. Louis, Kim Gardner, havia solicitado uma moção para anular a sentença de Dunn, mas a procuradora renunciou dias depois e o governador local quis fazer sua própria investigação, e em fevereiro disse que buscaria revogar a condenação.

Dunn, afro-americano, tinha 18 anos na época em que Rogers foi assassinado em 18 de maio de 1990. No entanto, não existe nenhuma evidência física que o vincule ao crime.