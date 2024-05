Menina de 6 anos morre de gripe influenza após ser enviada para continuar o tratamento em casa

Na madrugada da última terça-feira, 21 de maio, foi confirmada a morte de uma menina de 6 anos na Região de Ñuble no Chile. De acordo com informações preliminares, a criança faleceu no Cesfam de San Nicolás, após ter sido diagnosticada anteriormente com influenza tipo A e enviada para casa para continuar o tratamento.

Através de um comunicado oficial, o Serviço de Saúde Ñuble informou sobre o lamentável falecimento. "A paciente havia sido atendida anteriormente no Hospital de San Carlos, onde foi confirmado o vírus da Influenza tipo A. Nessas ocasiões, devido à sua condição clínica, foi recomendado que continuasse o tratamento estabelecido em sua casa e voltasse ao centro de saúde se os sintomas piorassem", detalharam.

Estando em casa, o estado da menina piorou e por volta das 00:45 do dia 21 de maio, seus pais a levaram ao Serviço de Urgência Rural (SUR) do Cesfam de San Nicolás. Apesar dos esforços da equipe médica e do apoio de uma unidade avançada do SAMU, a menina faleceu.

“Este ano temos uma gripe muito contagiosa”

Segundo o relatado pelo T13, a menina foi diagnosticada e tratada por influenza no Hospital de San Carlos. No entanto, apesar do seu estado, foi-lhe indicado continuar o tratamento em casa e regressar ao centro de saúde apenas se os sintomas se agravassem.

Em conversa com o programa matinal "Tu Día" do Canal 13, o Dr. Sebastián Ugarte comentou sobre os perigos dessa doença. "Este ano temos uma gripe muito contagiosa que pode causar morte em crianças, idosos e grávidas", disse o profissional. "A gripe gera uma grande inflamação nos tecidos pulmonares que torna a respiração impossível, e o quadro evoluiu dessa forma neste caso", acrescentou.

Devido à natureza arriscada da doença, o Dr. Ugarte fez um apelo à população para se vacinar e levar a saúde pessoal a sério. "Já temos um caso fatal (...) Temos que nos cuidar", enfatizou.

As autoridades instruíram uma auditoria médica.

“A família está recebendo apoio emocional da equipe da instituição”, acrescentou o comunicado. Além disso, o Serviço de Saúde Ñuble ordenou uma auditoria médica para revisar os antecedentes clínicos e os processos de atendimento envolvidos neste caso. Paralelamente, o município instruiu um inquérito administrativo com o mesmo objetivo.