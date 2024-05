Jovem transforma a vida de idosos com aulas de boxe em asilos

O jovem inglês Bailey Greetham, de 21 anos, tem levado alegria e saúde a idosos em asilos através de aulas de boxe.

Com apenas 17 anos, ele fundou a empresa ‘Be Great Fitness’ e, desde então, tem se dedicado a oferecer atividades físicas para aqueles que têm mobilidade reduzida, visitando também escolas, hospitais e centros comunitários.

O projeto, oferecido gratuitamente, tem gerado um impacto positivo significativo na vida dos idosos, proporcionando não só melhoria no condicionamento físico, mas também momentos de diversão.

A ideia de Bailey surgiu durante a pandemia de COVID-19. Com o isolamento social, ficou evidente a necessidade de manter os idosos ativos e animados.

“Saindo da pandemia, achamos fundamental trazer preparo físico para eles, principalmente para espalhar um pouco de alegria e ânimo”, explicou.

Desde então, ele tem visitado entre 20 a 30 lares de idosos, oferecendo, além das aulas de boxe, diversas atividades que promovem a coordenação e a força.

Sua história pessoal também é inspiradora. Criado pelos avós, ele sempre teve uma ligação forte com a terceira idade.

Aos 14 anos, enfrentou a depressão e chegou a abandonar a escola por um ano. Foi a corrida que inicialmente o ajudou a superar essa fase difícil.

Mais tarde, ao descobrir o boxe, encontrou um novo caminho que transformou sua vida, permitindo-lhe retomar os estudos e desenvolver a carreira que tem hoje.

O trabalho do jovem vai além do condicionamento físico. “O esporte e o exercício animam as pessoas, fazemos piadas e rimos com todos e tornamos o dia deles melhor”, relatou.

A interação durante as aulas cria um ambiente de alegria e camaradagem. “Entramos nas casas e mostramos como podemos animar não só os moradores, mas também os funcionários”, disse Bailey, destacando que uma das casas até gravou um vídeo agradecendo pelas sessões.

Os vídeos das aulas, que ele publica no Instagram, têm recebido milhares de visualizações e comentários emocionados.

Com luvas de cores vibrantes como rosa e verde neon, os idosos se envolvem entusiasticamente nas atividades, o que tem cativado os corações dos internautas.

“Simplesmente amei isso, que diferença incrível isso deve fazer no dia deles”, comentou uma seguidora. Outra acrescentou: “Isso faz minha manhã começar com um sorriso e às vezes uma pequena lágrima porque é tão emocionante”.

Bailey continua motivado pelo impacto positivo que seu trabalho tem na vida dos idosos. “É lindo e me faz continuar, parece piegas, mas realmente faz!”, concluiu.

Sua dedicação e paixão em ajudar os outros são evidentes e fazem dele um exemplo inspirador de como iniciativas simples podem transformar vidas.

Fonte: Good News Network.