‘Geleira do Juízo Final’ pode sinalizar um grave risco para o planeta

Estudos recentes realizados na região da Antártida deixaram os cientistas preocupados. Conforme publicado pelo O Globo, foi constatado que o oceano segue avançando embaixo da “Geleira do Juízo Final” e intensificando seu processo de derretimento devido a água salgada mais quente. Esse movimento está elevando o nível do mar em mais de 60 centímetros.

Segundo pesquisadores da Universidade da Califórnia, o grande sinal de alerta foi a descoberta de que a água quente do mar está causando um “derretimento vigoroso” na grande geleira. Para viabilizar a descoberta, a equipe usou satélites de tecnologia de radar que permitiram rastrear as mudanças na elevação na superfície. As descobertas também não foram muito animadoras. A água chegou a elevar partes da geleira em uma extensão de 11 quilômetros.

A geleira em questão atua como uma barragem para o gelo circundante na Antártida Ocidental. Seu colapso total é motivo de preocupação entre os cientistas visto que, caso isso ocorra, o nível do mar por aumentar em aproximadamente 3 metros. Vale lembrar que a Glaciar Thwaites é a geleira mais larga do mundo, mas também a mais vulnerável e instável da Antártida por conta de sua localização.

Motivo de preocupação

Para os cientistas que acompanham o derretimento das geleiras, a atual situação da “Geleira do Juízo Final” é motivo de grande preocupação. Atualmente, ela já é responsável por 4% do aumento global do nível do mar a cada ano.

Segundo Eric Rignot, coautor do estudo, a situação da geleira agora pode ser acompanhada de forma diária devido a um novo conjunto de dados que permite saber como está a situação da geleira.

Nos achados, os cientistas revelaram que a pressão causada pela água acaba empurrando o gelo para cima, de forma a conseguir erguer por centímetros uma coluna de mais de oitocentos metros de gelo.

Além disso, os dados confirmam descobertas anteriores de que com as alterações climáticas nas correntes oceânicas a água do mar mais quente passou a chegar na costa da Antártida e demais regiões polares, acelerando o ritmo do derretimento dos grandes blocos de gelo.