“É perturbador”, A Barbie Humana, antes Ken, mostra como fica de biquíni após cirurgias

Jessica Alves, conhecida como ‘A Barbie Humana’, que antes era Ken, mas decidiu mudar de sexo, surpreendeu com suas fotos recentes nas redes sociais.

Ela, antes conhecido como Rodrigo Alves, passou por milhares de cirurgias plásticas, primeiro, para se parecer com um Ken humano, e depois, em 2020, mudou de sexo e se tornou a Barbie.

Embora tenha levado anos para aceitar suas preferências e sexualidade, a famosa deixou claro que ama ser mulher, apesar de ter se submetido anteriormente a um lifting de lábios e rosto completo, reconstrução de mandíbula, dois implantes de queixo, dois lifts de olhos, preenchimento labial, duas cirurgias de orelha, dez rinoplastias, três implantes capilares para se parecer com Ken.

A Barbie Humana, antes Ken, mostra como está de biquíni após cirurgias e é criticada

Agora, para se tornar Jessica Alves e mudar de sexo, ela fez cirurgias nos seios, glúteos, abdômen e rosto e no total já passou por mais de cem cirurgias em sua vida, o que a fez parecer muito diferente.

Através de suas redes sociais, a famosa, que tem mais de 7 milhões de seguidores no Instagram, compartilha fotos onde exibe sua figura e recentemente foi vista de biquíni.

Jessica compartilhou fotos usando um biquíni minúsculo de duas peças dourado.

“É muito perturbador ver isso de verdade”, “não parece real, parece horrível”, “meu Deus, de que adianta se operar tanto se vai ficar assim”, “e ela acha que está muito bem, que horror”, “isso dá medo, me assustei quando vi”, “está totalmente desfigurada, devolvam o dinheiro dela”, “se já é feio vê-la de vestido, de biquíni é pior”, e “que susto levei”, foram algumas das reações nas redes.

A famosa vive no Reino Unido e viaja constantemente para a Itália e Espanha, onde tem participado como apresentadora e comentarista em programas de televisão e se sente aceita.

No entanto, ele está em busca do amor, como disse recentemente durante uma entrevista no programa da Telemundo, La Mesa Caliente.