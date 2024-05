Bebê interage com pai enquanto ele pinta a barriga da mãe

O tatuador Daniel Santos, conhecido por seu nome artístico Dan, protagonizou um momento tocante ao pintar a barriga de sua namorada, Beatriz Godoy, que está prestes a dar à luz a filha Olivia.

ANÚNCIO

O que tornou esse evento ainda mais especial foi a interação da bebê, ainda dentro da barriga, com o pai durante a pintura.

Dan decidiu realizar a pintura na barriga de Beatriz como uma forma de celebrar a chegada iminente de Olivia. O desenho escolhido para a ocasião foi um dragão, uma figura carregada de simbolismo e significado nas culturas orientais.

A escolha não foi ao acaso; Beatriz explica que, desde que souberam que Olivia nasceria no ano do Dragão, no zodíaco chinês, quiseram incorporar essa força e simbolismo à celebração.

“Desde que soubemos que Olivia nasceria no ano do Dragão no zodíaco chinês, queríamos trazer essa força e simbolismo que o Dragão carrega nas culturas orientais”, disse Beatriz. Para ela, os dragões são vistos como seres iluminados e símbolos de grandes bênçãos, capazes de balancear o universo com seus poderes elementais.

O processo de pintura e a interação com a bebê

Durante a pintura, que durou cerca de quatro horas, com apenas uma pausa para alimentação, Dan demonstrou extrema dedicação e carinho em cada detalhe.

Ele, especializado em tatuagens japonesas, comparou o processo à criação de uma tatuagem, onde a meticulosidade é essencial.

ANÚNCIO

Foto: Arquivo pessoal/ reprodução

“Eu estava pintando com muito cuidado e carinho porque queria tirar uma foto bem linda para mostrar para Olivia quando ela crescer”, revelou Dan. Enquanto ele pintava, Beatriz sentia o pincel gelado e o carinho de seu parceiro, um momento que descreveu como terapêutico.

“Foi terapêutico sentir o pincel geladinho e todo o carinho do Dan”, compartilhou Beatriz, acrescentando que Olivia parecia responder aos toques do pai, tornando o momento ainda mais emocionante.

Expectativa pela chegada de Olivia

Com a chegada de Olivia se aproximando, Beatriz compartilha seus sentimentos de ansiedade e alegria. Ela está no nono mês de gestação e optou pelo parto normal, o que adiciona um elemento de surpresa ao momento do nascimento. “Meu coração agora está bem ansioso com essa chegada, já que escolhemos o parto normal, é uma surpresa, pode ser a qualquer momento agora que já entrei no 9° mês”, disse Beatriz.

Dan, por sua vez, está ansioso para conhecer a filha e continuar compartilhando momentos especiais como o da pintura. Ele vê essas experiências como fundamentais para fortalecer os laços familiares desde cedo.

Fonte: Campo Grande News