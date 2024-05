As referências ao nazismo que complicaram a campanha de Donald Trump

Uma nova polêmica envolve Donald Trump, desta vez relacionada à sua campanha presidencial para retornar à Casa Branca, depois que um vídeo foi publicado em sua conta no Truth Social com supostas manchetes de jornais celebrando sua eventual vitória em novembro e mencionando a “criação de um Reich unificado”.

No vídeo de trinta segundos, é descrito uma vez “o que acontecerá depois que Donald Trump ganhar” e aparecem manchetes como nos jornais de 100 anos atrás, onde se lê “Crescimento econômico!” e “A fronteira está fechada”. Abaixo de uma dessas manchetes, há uma frase que faz referência ao “Reich”.

O que significa ‘reich’ e por que complica a campanha de Trump ?

Em alemão, ‘reich’ significa ‘império’ e foi a denominação que o estado alemão recebeu de 1871 a 1945.

O problema para Trump é que, desde a Segunda Guerra Mundial, a palavra está associada em todo o mundo com o regime totalitário e racista que Adolf Hitler, conhecido como ‘Terceiro Reich’ e que buscava a dominação mundial.

Algumas horas depois, o vídeo foi removido da conta do Truth Social e da campanha de Trump culpou um funcionário, que supostamente não teria visto a frase e também disseram que a peça audiovisual não foi criada por eles.

Donald Trump fala da Gestapo em Mar-a-Lago

O problema para a campanha do candidato republicano é que esta não é a primeira vez que faz referência ao nazismo.

Algumas semanas atrás, ele disse a seus doadores republicanos que o presidente Joe Biden estava liderando uma "administração tipo Gestapo" devido aos diferentes processos judiciais que enfrenta, incluindo um por fraude, em referência à polícia política nazista, que perseguia a oposição na década de 30 e prendeu centenas de milhares de judeus durante o Holocausto.

O governador republicano Doug Burgum, de Dakota do Norte, confirmou à CNN o comentário de Trump, mas não deu muita importância: "Este foi um breve comentário que aprofunda algo que não era realmente central para o que estava falando".

Outras referências a frases do nazismo

No ano passado, Trump também usou frases usadas por Hitler ao chamar seus oponentes de "vermes" e dizer que os imigrantes que entram pela fronteira sul dos Estados Unidos "estão envenenando o sangue de nosso país".

“Não sei nada sobre Hitler”, insistiu Trump em uma entrevista em dezembro em uma rádio conservadora. “Não faço ideia do que Hitler disse além do que vi nas notícias. E isso é uma coisa muito, totalmente diferente do que estou dizendo.”