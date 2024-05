Nada de beijos até o casamento! Casal de namorados se torna viral após garantir que guardarão o primeiro beijo para o casamento

As redes sociais tornaram-se uma janela de exposição para o mundo, pessoas de diferentes lugares usam essas plataformas para compartilhar desde receitas, rotinas e até pensamentos livres sobre coisas ou situações que veem de uma maneira específica, criando um espaço de debate onde cada internauta dá seu ponto de vista.

Desta vez, um casal de namorados se tornou o centro das atenções e até viral nas diferentes redes sociais, depois de postarem um vídeo revelando uma decisão de vida que decidiram aplicar juntos em seu relacionamento e com o objetivo de evitar "incitar o pecado".

De acordo com a explicação dada pelos jovens em sua gravação, ambos optaram por não se beijar nem uma única vez até o dia do casamento, evitando qualquer tipo de tentação e assim se guardando até o dia da cerimônia, uma ação que para muitos pode parecer um pouco antiquada e até fora de lugar, enquanto para outros é considerada um acerto em tempos em que os relacionamentos não costumam durar.

"Eu sei que pode parecer muito 'aleatório' nos dias de hoje, mas sabemos que beijar pode gerar estímulos, fisicamente falando, nos quais você pode se deixar levar e acabar pecando", disse o homem.

As palavras dele foram apoiadas por sua parceira, que explicou que ambos seguiram o caminho juntos, fazendo as coisas de uma maneira diferente do que está acontecendo atualmente. Ela enfatizou que não queriam cair em pensamentos negativos, então seguiam mais suas convicções.

“É uma maneira de cuidar de si mesmo no namoro, porque quando nos beijamos, geralmente estimulamos coisas que podem nos levar ao pecado, então decidimos nos guardar em santidade. Acredito que o beijo também é uma área muito importante e que não é discutida nos dias de hoje”, comentou.

“O fato de não nos beijarmos é honrar a Deus e de lhe oferecer uma oferta pelo que ele fez por nós e pelo que faremos por ele”, acrescentaram.