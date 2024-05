Macacos caem mortos das árvores devido à onda de calor que assola o México

O calor no México está sendo sentido: macacos-uivadores estão caindo mortos das árvores nas selvas do sudeste do país e a maior cadeia de lojas de conveniência limitou a venda de gelo em algumas regiões.

Em meio a uma severa seca e temperaturas extremamente altas — as autoridades preveem que ultrapassarão os 113 graus F em um terço do país — veterinários e ecologistas do estado de Tabasco, uma das regiões do sul do Golfo do México, alertaram que os primatas mais característicos da região, os bugios ou macacos-uivadores, estão desmaiando das árvores.

Pelo menos 83 desses macacos, de tamanho médio mas cujos rugidos ressoam com força nas selvas, foram encontrados mortos por diferentes grupos locais que lançaram o alarme. Outros tiveram mais sorte e foram encontrados ainda vivos.

Cinco foram resgatados por moradores da localidade tabasqueña de Tecolutilla e levados a um veterinário local que lutou para salvá-los. Um colega o ajudou no diagnóstico, mas ficou claro: foi um golpe de calor.

"Chegaram em um estado crítico de desidratação, desidratação e febre", explicou o veterinário Sergio Valenzuela. "Estavam como trapos, como se fossem de pelúcia", explicou.

Os macacos começaram a aparecer na sexta-feira, quando uma brigada local de bombeiros voluntários chegou com cinco das criaturas na carroceria do seu caminhão.

Os macacos-uivadores são musculosos e podem medir cerca de 60 centímetros, com caudas igualmente longas. Eles têm grandes mandíbulas e dentes e presas fortes, mas é o seu uivo que realmente intimida, pois parece pertencer a um animal muito maior.

Segundo Valenzuela explicou, os moradores pediram ajuda a ele e perguntaram se ele poderia cuidar dos animais, mesmo sem ter dinheiro para pagar. O veterinário concordou.

"Colocamos gelo na palma da mão e nos pés", disse. Aqueles em estado mais crítico foram alimentados por via intravenosa.

Por enquanto, os macacos parecem estar se recuperando. Antes apáticos e fáceis de manipular, agora estão em gaiolas. "Agora eles mordem", afirma como sinal de que estão recuperando seu comportamento normal.

A maioria não tem tanta sorte. O biólogo Gilberto Pozo contabilizou cerca de 83 animais mortos ou moribundos no chão sob as árvores. A mortalidade começou em 5 de maio e atingiu seu pico no último fim de semana.

"Pareciam maçãs caindo da árvore", explicou Pozo. "Estavam em um estado severo de desidratação; morriam em minutos". De acordo com o especialista, por estarem muito enfraquecidos, as quedas das árvores lhes causavam frequentemente danos adicionais, muitas vezes fatais.

Pozo atribuiu as mortes a uma "sinergia" de fatores, incluindo o forte calor, a seca, os incêndios florestais e o desmatamento que os priva de água, sombra e frutas que comem.

Para os habitantes de Tabasco, um estado úmido, pantanoso e coberto de selva, o macaco-uivador é uma espécie emblemática e muito apreciada; os locais dizem que os macacos indicam a hora do dia uivando ao amanhecer e ao anoitecer.

Pozo afirmou que a população local, que ele conhece através do seu trabalho com a organização não-governamental Conservação da Biodiversidade do Usumacinta, tem tentado ajudar os macacos que veem em suas fazendas.

"Caíam das árvores, as pessoas se comoveram e se voltaram para ajudar os animais" dando-lhes água e frutas, explicou. Mas ressaltou que isso poderia ser uma arma de dois gumes.

"Querem cuidar deles, principalmente dos filhotes, querem adotá-los, mas... os filhotes são muito delicados, não podem estar em uma casa onde há cães ou gatos" porque os macacos podem contrair doenças mortais para eles. Por isso, destacou a importância de que, uma vez em boa forma, sejam libertados novamente na selva."

O grupo de Pozo criou uma estação especial de recuperação de macacos - que abriga cinco primatas, mas também foram afetadas aves e répteis - e está tentando organizar uma equipe de veterinários especializados para fornecer aos macacos os cuidados de que precisam.

O governo federal reconheceu o problema na segunda-feira. O presidente Andrés Manuel López Obrador disse que ficou sabendo pelas redes sociais, parabenizou o Dr. Valenzuela por seus esforços e prometeu buscar apoio para seu trabalho.

O Ministério do Meio Ambiente do país emitiu pouco depois um comunicado no qual afirmou estar analisando as causas das mortes, sobre as quais existem várias hipóteses, “insolação, desidratação, desnutrição ou fumigação de plantações com agrotóxicos”.

O próprio presidente, conhecido por ter percorrido todos os cantos do país, reconheceu que "nunca havia sentido tanto calor como agora".

No dia 9 de maio, pelo menos nove cidades mexicanas quebraram recordes de temperatura: Ciudad Victoria, no estado fronteiriço de Tamaulipas, atingiu os 47,4 graus Celsius.

Com precipitações abaixo da média em quase todo o país até agora neste ano, os lagos e reservatórios estão secando, as reservas de água estão se esgotando e as autoridades tiveram que transportar água em caminhões para atender tanto hospitais quanto equipes de bombeiros. Os baixos níveis das represas hidrelétricas têm contribuído para os apagões em algumas partes do país.

Os consumidores também estão sentindo o calor. Na segunda-feira, a cadeia nacional de lojas de conveniência OXXO, a maior do país, anunciou que estava limitando a compra de gelo a apenas duas ou três sacolas por cliente em alguns locais.

"Durante a temporada de altas temperaturas, a OXXO implementa medidas com o objetivo de garantir o abastecimento de produtos para nossos clientes", disse a empresa em um comunicado. "A venda de sacos de gelo em quantidade limitada visa permitir que um maior número de clientes possa comprar este produto".

Para os macacos, no entanto, é uma questão de vida ou morte.