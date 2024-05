Ladrões levantaram a moto estacionada e a colocaram em uma carroça de reciclagem

Nas últimas horas, foi divulgado o caso de um indivíduo que está pedindo às autoridades que encontrem sua motocicleta. Na última sexta-feira, ficou evidente como um grupo de supostos catadores que passavam com um carrinho pegaram sua moto e a roubaram.

ANÚNCIO

No vídeo registrado pelas câmeras de segurança do condomínio em Bogotá, é possível ver como os homens chegam disfarçadamente, entram pela grade do condomínio e todos juntos pegam a motocicleta quase carregando-a no ombro para depois deixá-la no carrinho de reciclagem. Segundo a vítima, ninguém é responsabilizado pelo roubo porque o estacionamento é considerado zona pública, apesar de ter uma grade.

“A moto estava neste ponto. Passam pelo portão e os três criminosos a levantam para levá-la”, contou a vítima à CityTV.